Уберут ли русскоязычные группы в детсадах Казахстана - ответ министра просвещения

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Глава министерства просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на вопрос о судьбе русскоязычных групп в государственных детских садах страны, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня есть более 11 тысяч детских садов. Половина - государственные. Мы видим потребность и спрос в детских садах на казахском языке. Департамент дошкольного образования рассматривает возможность обучения во всех госсадах на казахском языке", - сказал глава ведомства в кулуарах правительства.

На уточняющий вопрос он пояснил, что, по его мнению, сады "должны быть чисто казахозячными".

"Организовать детский сад чисто на государственном языке не проблема - есть и воспитатели, и спрос. Потребность растёт. Это естественный процесс - открытие детских садов на госязыке. Если быть объективным, то на сегодня большинство государственных детских садов – на госязыке, мы сейчас проводим анализ, далее предоставим вам более детальную информацию", - отметил Бейсембаев.

При этом министр заверил, что закрывать смешанные и русскоязычные детские сады в Казахстане не собираются.