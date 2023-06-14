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almaty-cgkb.kz Сегодня, 13:19
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Сегодня, 13:19
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Фото: almaty-cgkb.kz

У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы

В центральной городской клинической больнице города Алматы выявили по меньшей мере пять заражённых ВИЧ-инфекцией пациентов. Об этом сообщает BES.media, передаёт BaigeNews.kz.

Изданию эту информацию подтвердил вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет понятно, как именно заразились пациенты.

Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментарием в управление здравоохранения Алматы.

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Сегодня, 13:19
1028
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