"У неё большое шахматное будущее": Титулованный шахматист об игре с Бибисарой Асаубаевой

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После сенсационной победы над титулованным российским шахматистом Сергеем Карякиным казахстанка Бибисара Асаубаева дала мастер-класс для детей и провела сеанс одновременной игры в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На международном турнире "Шахматные звезды" за призовой фонд в 15 миллионов рублей борются лучшие шахматисты мира, в том числе Александр Грищук, Раунак Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев и Екатерина Лагно. Ярким украшением звездного турнира стала игра Бибисары Асаубаевой – двукратной чемпионки мира по блицу и серебряной призерки чемпионата мира по рапиду – с Сергеем Карякиным, главным фаворитом этих соревнований, который входит в топ сильнейших гроссмейстеров мира. Для него это пока единственная проигранная в данном турнире партия.

"Все остальные восемь партий я провел на высоком уровне и больше ни одной партии не проиграл, но с Бибисарой так вот получилось. Поэтому я ее поздравляю. Конечно, у нее большое шахматное будущее. Бибисара победила заслуженно. Да, иногда бывает, что проигрываешь из-за грубой ошибки, но я бы не сказал, что у меня были грубые ошибки в этой партии. Да, я ошибался, но это потому, что она ставила проблемы и позиция была очень сложная. Очень здорово, что в Казахстане проводят много турниров, это большое подспорье для шахматистов, чтобы они прогрессировали, занимались и становились чемпионами", — высказался чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Особенность турнира — он даёт возможность юным шахматистам оказаться рядом с лучшими гроссмейстерами мира. Среди сотни детей после трёх отборов определили 24 победителя. Участники детского турнира смогли поучиться на мастер-классах и сеансах одновременной игры с именитыми шахматистами.

Эксперты подчеркивают, что на турнире серьёзную конкуренцию мужчинам-гроссмейстерам составит трио сильнейших шахматисток: россиянок Екатерины Лагно, Александры Горячкиной и казахстанки Бибисары Асаубаевой.

"Игрой я своей более-менее довольна. К счастью, удалось победить Сергея Карякина, все говорят об этой партии. Я очень рада, что при этом партия была интересная и боевая. Тут очень сложно играть с мужчинами, и девушки стараются набрать как можно больше очков. Сомневаюсь, что есть какая-то конкуренция между девушками, мы просто стремимся набрать больше очков", — прокомментировала двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева.

Решающий день — 30 января. В финале гроссмейстеры будут сражаться в блице, а после подведут итоги.