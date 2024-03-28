У нас нет аудитории, читающей газеты – депутат раскритиковал работу Минкультуры по поддержке печатных СМИ

Депутат мажилиса Ринат Заитов на заседании по государственной поддержке региональных СМИ возмутился тем, что всё обсуждение ведётся вокруг второстепенных проблем, а главная осталась без внимания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы забиваем кривой гвоздь. Этот гвоздь мы ни за что не сможем вбить, сколько бы ни старались. Дело не в том, что газеты не издаются или средства не выделяются. У нас нет читателей. Почему? Потому что у нас выпала культура чтения газет. В Турции даже в кафе есть библиотеки. У нас в поездах никогда не бывает газет. В самолётах иногда пара газет встречается", - выразил возмущение депутат.

Заитов отметил, что в стране не проводится системная работа по формированию культуры чтения газет и журналов.