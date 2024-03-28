У нас нет аудитории, читающей газеты – депутат раскритиковал работу Минкультуры по поддержке печатных СМИ
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Депутат мажилиса Ринат Заитов на заседании по государственной поддержке региональных СМИ возмутился тем, что всё обсуждение ведётся вокруг второстепенных проблем, а главная осталась без внимания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы забиваем кривой гвоздь. Этот гвоздь мы ни за что не сможем вбить, сколько бы ни старались. Дело не в том, что газеты не издаются или средства не выделяются. У нас нет читателей. Почему? Потому что у нас выпала культура чтения газет. В Турции даже в кафе есть библиотеки. У нас в поездах никогда не бывает газет. В самолётах иногда пара газет встречается", - выразил возмущение депутат.
Заитов отметил, что в стране не проводится системная работа по формированию культуры чтения газет и журналов.
"Где предложения министерства по повышению культуры чтения журналов и газет? Только слышим, что нужны деньги – туда нужно вложить, сюда нужно вложить. Что толку от этих вложений? Это равносильно тому, что забивать кривой гвоздь. Да хоть выпусти газету с золотыми страницами, никто её не будет читать. 20-летний человек не знает, что такое чтение газет. У меня единственная просьба к министерству – предложите нам системные меры по распространению культуры чтения газет среди казахстанцев", - обратился Заитов к Минкультуры.
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