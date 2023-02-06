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  • У нас было недоверие к старой системе: в ОСДП объяснили, почему ранее игнорировали выборы
osdp.kz Сегодня, 13:26
101
Сегодня, 13:26
101
Фото: osdp.kz

У нас было недоверие к старой системе: в ОСДП объяснили, почему ранее игнорировали выборы

Руководитель центрального аппарата Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Талгат Омаров рассказал журналистам в Астане, почему партия байкотировала прошлые выборы, но намерена участвовать в предстоящих, передаёт BaigeNews.kz.

"На том съезде главная причина была в несовершенстве законодательства. Сейчас были внесены изменения, конечно, не в той мере, которой мы хотели бы. Но некоторые вещи, заложенные у нас в программе, и что сейчас имеется в законе, оно схожи. Тот же проходной пятипроцентный барьер, раньше же семь процентов было. У нас было недоверие к старой системе", — сказал Омаров.

Представители партии сдали в ЦИК документы по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы в мажилис.

"По партийным спискам мы выдвинули 19 человек, по мажоритарным шесть. Это Атырау, Кызылорда, Алматы, Павлодар, Костанай и Акмола. Сегодня представили только 19, потому что шесть сдаются в области. Мы 100 процентов готовы к выборам", — сообщил он.

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#ОСДП #партия #выборы #Мажилис #маслихат
Артём Волков Журналист
Сегодня, 13:26
101
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