У нас было недоверие к старой системе: в ОСДП объяснили, почему ранее игнорировали выборы

Фото: osdp.kz

Руководитель центрального аппарата Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Талгат Омаров рассказал журналистам в Астане, почему партия байкотировала прошлые выборы, но намерена участвовать в предстоящих, передаёт BaigeNews.kz.

"На том съезде главная причина была в несовершенстве законодательства. Сейчас были внесены изменения, конечно, не в той мере, которой мы хотели бы. Но некоторые вещи, заложенные у нас в программе, и что сейчас имеется в законе, оно схожи. Тот же проходной пятипроцентный барьер, раньше же семь процентов было. У нас было недоверие к старой системе", — сказал Омаров.

Представители партии сдали в ЦИК документы по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы в мажилис.