У КНБ к вам есть вопросы: чиновники получают странные сообщения от акима Павлодарской области

Госслужащие в Павлодарской области стали получать от акима региона предупреждения о том, что ими интересуются сотрудники КНБ. Что происходит, объяснил лично Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz.

"Обращаюсь к вам с просьбой проявлять бдительность, быть острожными в личной переписке и телефонных звонках. К сожалению, мошеннические схемы совершенствуются, и столкнуться с ними может кто угодно. В последние дни ряд моих подчинённых столкнулись со случаями, когда от моего имени и имени некоторых руководителей государственных органов создавались аккаунты в социальных сетях и с них направлялись сообщения другим людям", - написал аким в Instagram.

Байханов уточнил, что него есть три официальных аккаунта:

@asaiyn.baikhan – в сети Instagram;

Асайын Байхан – в Facebook;

Telegram-канал - t.me/AsaiynBaikhan



"Все сообщения в месседжерах Whats App и Telegram я всегда отправляю со своего номера, не скрывая его. Поэтому в случае, если вы получили звонок или сообщение от моего имени, с аккаунта с моей фотографией, но при этом скрытого номера, то в данном случае это мошенники. Еще раз прошу всех быть бдительными и соблюдать осторожность", - заключил он.