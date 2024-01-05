У казахстанских застройщиков появились новые обязательства

В правила организации застройки внесены изменения по благоустройству и озеленению территории. Теперь застройщики перед сдачей объектов в эксплуатацию должны полностью благоустроить и озеленить территорию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства РК.

"Согласно внесенным поправкам полная готовность построенных объектов (комплексов) означает состояние построенных объектов (комплексов), в которых в соответствии с утвержденным проектом выполнены строительно-монтажные работы, произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения, а также выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта", - сообщили в министерстве.

Теперь приемка в эксплуатацию построенных объектов (комплексов) осуществляется после выполнения работ по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта.

Данная мера, как отметили в Минпромышленности, позволит заметно повысить уровень комфорта всех жильцов дома, содержание кислорода в атмосфере, задерживая ветер и пыль, позволит отделить придомовое пространство от шумных и пыльных дорог и производств, заметно улучшит облик двора.