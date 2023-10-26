У Хмельницкой АЭС на западе Украины произошла серия мощных взрывов

МАГАТЭ сообщило о "мощных ночных взрывах" в районе Хмельницкой АЭС. Они не повлияли на работу атомной электростанции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, распространенном пресс-службой организации.

"Мощные взрывы, прогремевшие ночью в районе Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), выбили множество стекол на объекте и временно отключили питание некоторых станций радиационного контроля, что еще раз подчеркивает угрозу ядерной безопасности в ходе продолжающегося военного конфликта", - подчеркнул Гросси.

"Прямого воздействия беспилотников на станцию не было, и взрывы не повлияли на работу ХАЭС и ее подключение к национальной электросети. Однако ударные волны повредили окна нескольких зданий на станции, включая проходную к реакторным корпусам, вспомогательное здание, здание спецтехники, учебный центр, а также другие объекты", - говорится в заявлении Гросси.

По данным российских СМИ, охрана Хмельницкой АЭС сбила два беспилотника на расстоянии примерно 5 и 20 километров от объекта.

Украинская пресса сообщает, что район у АЭС был атакован группой из 11 беспилотников. Все БПЛА были сбиты, однако падение обломков на объект критической инфраструктуры привело к взрыву и ранению 16 человек в Хмельницкой области.

С 23 января на Хмельницкой АЭС на постоянной основе присутствуют эксперты мониторинговой миссии МАГАТЭ.