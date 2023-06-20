У экс-следователя арестовали биткоины на миллионы долларов

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В России у бывшего сотрудника Следственного комитета Марата Тамбиева конфисковали биткоины на миллионы долларов, которые он отложил на пенсию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, бывший следователь получил в апреле 2022 года от членов хакерской группировки Infraud Organization 1032,1 биткоина. На тот момент это составляло примерно 1,6 миллиарда российских рублей. Взятка была дана за то, что он не станет накладывать арест на активы двух хакеров.

Во время обыска в изъятом ноутбуке после его взлома следователи обнаружили папку под названием "Пенсия", в которой был снимок листа бумаги с записями кодов, по которым открывался доступ к криптовалюте.