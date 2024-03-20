Тюльпаны по цене ниже рыночной: мошенника задержали в Алматы
Сегодня, 22:18
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Сегодня, 22:18Сегодня, 22:18
89Фото: pxhere.com
Серия “цветочных” мошенничеств раскрыта в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Заработать на продаже несуществующих тюльпанов решил 35-летний житель города. Мужчина на различных интернет сайтах выложил объявление об оптовой продаже тюльпанов по цене ниже рыночной.
"Доверчивые граждане заказывали цветы оптом и переводили деньги на счет “продавца”. В производстве следователей имеются шесть аналогичных заявлений. По факту мошенничества расследуется уголовно дело", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.
На период следствия подозреваемый заключён под стражу. Его личность проверяется на причастность к ранее совершённым похожим эпизодам.
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