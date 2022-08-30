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Тысячи тушек погибшей рыбы сняли на видео на берегу Каспия
Жители Мангистауской области сняли на видео берег Каспийского моря, усыпанный тушками погибшей рыбы. Автор ролика утверждает, что это кефаль. Начато обслежование побережья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По словам мужчины, кадры сделаны недалеко от месторождения Каламкас.
Автор предполагает, что рыба погибла из-за обмеления моря.
Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства МЭГПР РК, после появления видео в соцсетях о случившемся оперативно оповестили всех членов рабочей группы (местные исполнительные органы, рыбохозяйственные научные организации, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура).
"Для выявления мест возможной гибели рыбы на обследование побережья Каспийского моря оперативно направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. По состоянию на 15:00 30 августа (по времени Нур-Султана) инспекторским составом обследована значительная часть подконтрольной акватории, однако место гибели рыбы не обнаружено. В связи с тем, что дальнейшее обследование акватории моря и прибрежной части с применением автомобильного и водного транспорта не представляется возможным в силу цикличного отлива водных масс из-за сгонно-нагонных ветров, принято решение об использовании воздушного судна (вертолёта)", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Минэкологии заявляли о том, что с 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденции к понижению. По данным на октябрь 2021 года, вода ушла уже более чем на 1,4 метра.
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