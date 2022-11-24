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"Творить для близких по духу, а не для идеологии". Интервью с казахстанским панк-рокером Ерменом Анти
30 лет исполнилось в этом году казахстанской панк-рок-группе "Адаптация". Андеграундная команда из Актобе прошла огонь и воду, объездила весь бывший Советский Союз, а также совершила несколько туров по Западной Европе. Будучи не самой известной в Казахстане "Адаптация" обросла множеством фанатов за пределами родины.
Коллектив распался несколько лет назад, однако в честь юбилея "Адаптации" её бессменный лидер Ермен Анти выпустил автобиографичную книгу Nomad Punk и вновь решил порадовать поклонников своими хитами.
В книге Ермен Анти рассказывает не только о том, как он пришёл к музыке и року, и как создавалась "Адаптация", но и показывает реалии прошлого и настоящего, затрагивает наболевшие политические вопросы.
"Перестройка и реальные перемены до Актюбинска докатились только к концу 1990 года, а до этого было две реальности: брежневская партийная идеология с одной стороны и параллельная реальность - с другой: программа "Взгляд", журнал "Огонёк" и ощущение того, что весь этот официоз доживает последние дни. Рок-н-ролл тоже был из параллельной реальности, я для себя открыл новый мир, а вся пионерия и комсомол автоматически стали для меня находиться по другую сторону баррикад. Я был тинейджером, и как-то так для себя это всё понимал. О том, что через три года распадётся СССР и наступит другое время... Для меня рок-н-ролл тогда больше конфликт поколений олицетворял, столкновение нового и старого". (из книги Nomad Punk)
Ермен Анти рассказал BaigeNews.kz, почему решил написать книгу, поделился планами на концерты и взглядом на политику.
- Ермен, поздравляю Вас с выходом книги Nomad Punk! Я пока её дочитать не успела, но уже в процессе и вижу, что там помимо вашей биографии и истории группы затрагиваются и политические вопросы, в том числе январские события и ситуация в Украине. Что сподвигло Вас к её написанию?
- В этом году "Адаптации" исполняется 30 лет. К этой дате у меня была договорённость с московским издательством "Выргород", что я напишу
автобиографическую книгу. Несмотря на то, что я распустил "Адаптацию" летом 2019 года, творчество группы по прежнему актуально, старые альбомы переиздаются, то есть это явление продолжает жить своей жизнью и вызывать интерес, как у старых поклонников, так и у неофитов, которые услышали эти песни недавно.
Так получилось, что в процессе написания книги, вокруг меня происходили разные события, которые, в конечном счёте, привели к тому, что я дописывал её в режиме онлайн, то есть описывал процессы, которые происходили в реальном времени. Это и "Қанды Қаңтар" и война в Украине. Из-за этого мне пришлось издавать книгу самому в Казахстане, так как в России действует цензура военного времени, а мне не хотелось, чтобы у моих издателей в РФ были проблемы. Доходило до смешного: после каждого упоминания Facebook или Instagram нужно было делать сноску – "Запрещено Роскомнадзором". Такого идиотизма в своей книге я допустить не мог, поэтому печатали Nomad Punk в Казахстане.
- Как получилось так, что группа "Адаптация" популярна в России, на Западе, но не так известна в Казахстане?
- Дело в том, что в России больше аудитория, которая слушает такую музыку. В Казахстане нас тоже знают и любят, но у нас есть регионы, где нет местной сцены, а значит, нет клубов и аудитории, которая ходила бы на подобные концерты. В Республике Беларусь, в Украине у нас тоже довольна обширная фэн-база, мы часто там выступали. Что касается Европы, несмотря на то, что мы много где там играли, неплохо нас знают во Франции, где наш французский директор изначально грамотно продвигал нас именно на панк-сцене. Мы играли концерты в этой среде: в панк-клубах, анархо-
коммунах, нас крутили на соответствующих радиостанциях для целевой аудитории, мы записали пластинку на независимом лэйбле…. В Германии нас
знают больше в эмигрантской среде, на наших выступлениях там – большинство публики выходцы из постсоветского пространства.
- Одно время Вы были "под запретом" у местных властей, когда в Актобе "была разнарядка не пускать "Адаптацию". Но Вы играли "на квартирах, в троллейбусных парках, автобусных парках, подвалах, на крышах" (как вы говорили в одном из ваших интервью). Как удалось сохранить группу и добиться успеха?
- В начале 90-х нас запрещали "совки", которые по инерции остались занимать свои посты после получения независимости. Такие партийные товарищи, для которых всё западное воспринималось как акт враждебной диверсии. Я не обращал на них внимания, так как понимал, что эти недалёкие персонажи уже находятся за бортом истории. Перед нами открывался большой новый мир, а они держались за скрепы Советского Союза. Настоящее творчество – это свобода выражать себя, не оглядываясь на внешнюю среду, творить ради самого процесса создания, для близких тебе по духу, а не для государства или идеологии.
- Сейчас в Казахстане стремительно развивается современная музыкальная культура. Появляются рок-группы, которые исполняют авторские песни на казахском языке. Вы заметили это?
- Я очень рад, что появилось много молодых исполнителей, которые поют на казахском языке. Оптимизма добавляет тот факт, что их география не
ограничивается Астаной или южной столицей. Есть хорошие группы в Петропавловске, Шымкенте.
- У вас большая фэн-база в России. Но после начала войны вы отменили там свои концерты. Как к этому отнеслись ваши фанаты?
- Большинство расстроились, но отнеслись с пониманием. Часть подвергла обструкции, записала во враги. Через это прошли все музыканты, которые выступили против этой бессмысленной войны. Песню "Остановите войну" я написал в 2009 году, там я всё сказал, что думаю о войне и милитаризме, было бы странно, если бы сейчас я был в числе тех, кто ратует за эскалацию конфликта в Украине.
- Многие музыканты СНГ, в том числе казахстанские, стремились уехать в Москву, продвигать своё творчество, ведь именно там находился эпицентр в том числе творческой жизни. Сейчас Россию в принципе покидают многие люди, в том числе, артисты, бизнесмены. Иностранные предприятия задумываются о релокации в Казахстан. По Вашему мнению, может ли произойти релокация творчества в Казахстан? Я имею ввиду, сможет ли Казахстан стать эпицентром, который бы притягивал творческих людей со всего СНГ, в каком-то смысле, может, заменить Москву в этом плане?
- В Алматы сейчас очень много интересных людей из России приехало: художники, музыканты, диджеи, киношники. При определённом стечении обстоятельств это может послужить толчком для развития местной творческой среды. Конкуренция, совместные проекты, атмосфера города могут послужить толчком к новому культурному ренессансу в эти непростые времена.
- Как Вы считаете, что изменилось в стране, в нашем обществе после кровавого января?
- Главное – закончилось время Назарбаева. Страна вырвалась из кланового тупика, и сейчас имеет возможность выбрать цивилизованный путь развития. Поживём – увидим. Это тема большого и отдельного разговора.
- Есть музыканты, которые считают, что творчество должно быть вне политики. Как считаете Вы?
- Это личный выбор каждого. Аполитичность – не приговор и не диагноз. Я всегда реагировал на политические и социальные процессы, происходящие в обществе, в мире. Несколько лет назад в споре со своим российским товарищем, я сказал ему, что "если ты сейчас не интересуешься политикой, то завтра политика начнёт интересоваться тобой". Полтора месяца назад ему пришлось покинуть свою страну из-за объявления мобилизации.
- Поделитесь, где в ближайшее время планируете концерты?
- 1 декабря состоится концерт-презентация книги "Nomad punk". 2 декабря концерт в Караганде, 8 декабря в Бишкеке и 10 декабря - в Алматы.
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