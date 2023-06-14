Тушение пожара ведут на четырёх участках в области Абай

Фото: МЧС РК

Тушение пожара продолжается на четырёх участках в области Абай: в селе Поднебесное, поселке Шульбинск, селе Жерновка и Каштакском лесничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации оперативного штаба, прямой угрозы населённым пунктам на данный момент нет.

Продолжается работа по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос. Ведётся активное проливание очагов пожара и кромки, а также захлестывание и засыпка кромки грунтом.

По результатам утреннего аэровизуального обследования, силы и ресурсы для оперативного тушения сосредоточены в направлении Каштакского лесничества.

"Благодаря слаженной работе пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара", - сообщили в МЧС.

Оперативные кадры, полученные с вертолётов, помогают контролировать ситуацию на фронте пожара и эффективно направлять сбросы воды. Сегодня осуществлено 214 сбросов общим объёмом 640 тонн. С момента начала пожара сброшено более 6 000 тонн воды.

15 июня в регионе ожидается северный ветер 9-14 метров в секунду, с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днём - 23-28 градусов.