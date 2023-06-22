Турция выдала Казахстану подозреваемую в наркоторговле

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Власти Турции выдали Казахстану объявленную в международный розыск гражданку. Её обвиняли в незаконном обороте наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"Министерством юстиции Турецкой Республики удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче подозреваемой в незаконном хранении в целях сбыта и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. В ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении.

В четверг, 22 июня, сотрудники Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел доставили подозреваемую в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

Сейчас она находится в следственном изоляторе города Астаны. За совершение вышеуказанного преступления ей грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.