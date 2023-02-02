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  • Турция вводит запрет на ввоз необработанного табака из Казахстана
pixabay.com Сегодня, 15:39
259
Сегодня, 15:39
259
Фото: pixabay.com

Турция вводит запрет на ввоз необработанного табака из Казахстана

Ограничения распространяются на табачные изделия.

С 31 марта Турция вводит запрет на ввоз необработанного табака для всех стран-членов ВТО, в том числе и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КазСтандарта КТРМ МТИ РК.

Власти курортной страны требуют, чтобы табачные изделия имели фитосанитарный сертификат и подлежали фитосанитарному контролю при ввозе в страну.

"Если рассматриваемая продукция не имеет фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений (Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК) страны-экспортёра, то продукция будет возвращена или уничтожена. Ограничения распространяются на табачные изделия", - сообщили в ведомстве.

Напомним, с 2005 года на базе КазСтандарта функционирует Информационный центр по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам. В функции центра входит предоставление информации секретариату ВТО, государствам-членам ВТО и всем заинтересованным сторонам.

 

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#импорт #Турция #сигарета
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:39
259
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