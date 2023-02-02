Лента новостей
- Круглосуточное дежурство организовали на паводкоопасных участках дорог в Казахстане 16:46 26
- Берик Беркимбаев освобождён от должности зампреда Агентства РК по делам государственной службы 16:33 91
- От незаконных штрафов защитили предпринимателей в Акмолинской области 16:14 110
- Турция вводит запрет на ввоз необработанного табака из Казахстана 15:39 259
- Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность — Алихан Смаилов 15:32 201
- Более миллиарда тенге потратят на бесплатные кружки для детей в Карагандинской области 15:23 220
- ЛРТ в Астане запустят в 2024 году — аким Астаны 15:22 260
- Пользоваться услугами официальных туроператоров порекомендовали казахстанским паломникам 15:19 260
- Искусство созерцания. Выставка изящных предметов Японии открылась в Астане 15:02 273
- Amanat — наш главный конкурент: ОСДП провела съезд партии 14:47 306
- На самом высоком уровне поручил Токаев провести Всемирные игры кочевников в Казахстане 14:38 317
- Обеспечить камнем строительство 400 школ готовы отечественные компании 14:36 278
- Огромную кисту извлекли из мозга девушки нейрохирурги Семея 14:09 472
- ЦИК допустил партии Respublica и "Байтак" к выборам 14:06 253
- Свыше 1 тысячи таблеток трамадола изъяли полицейские в Туркестанской области 13:42 376
- Более 400 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в столице за месяц 13:30 353
- ДТП двух автобусов в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших 13:29 362
- Павлодарские полицейские нашли мужчину, выстрелившего в собаку на парковке 13:12 332
- Цены на продукты в Казахстане выросли за год более чем на 25 процентов 13:09 486
- Депутат предложил построить новую ТЭЦ в Усть-Каменогорске 12:49 484
- Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана 12:46 353
- В Казахстане упростят процедуру решения трудовых конфликтов 12:38 411
- Разовые разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств могут привести к смерти казахстанцев 12:37 377
- Сенатор Жусип: Цифровой аутизм — страшная болезнь XXI века 12:29 375
- Алматы вошёл в топ-5 городов Азии, наиболее готовых к цифровизации 12:28 302
- Более 20 лет сотрудники обанкротившейся компании не могут получить положенные выплаты 12:22 331
- Казахстанцы теперь смогут подать заявление в ЗАГС через банк 12:21 412
- Минфин: Сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть 12:12 363
- В Алматы снова столкнулись два автобуса: есть пострадавшие 12:09 361
- В Казахстане легализовали 10 тысяч иностранных авто 11:53 413
- Никаких опасений нет — Жамаубаев о дальнейшей судьбе Jusan Bank 11:50 532
- Казахстанская легкоатлетка завоевала "золото" крупного международного турнира 11:43 471
- Кыргызстану продлили сроки модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС 11:35 332
- Потоп в Туркестанской области: из-за дождя затопило Туркестан, Кентау и три района 11:28 362
- Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства в РФ 11:16 395
- Более 20 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в январе 11:09 355
- Три основных источника загрязнения атмосферы определили в Казахстане 10:55 410
- Родила в подгузник: как наказали врачей и акушеров в Уральске 10:53 2496
- Мужчина выстрелил в собаку на автостоянке в Павлодаре 10:37 708
- Сенат прекратил полномочия депутата Гульмиры Каримовой 10:27 437
- АФМ завершил расследование в отношении монополиста по перевозке грузов из Китая в Казахстан 10:10 415
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 09:39 595
- Сколько человек заразились COVID-19 за сутки, рассказали в Минздраве 08:47 398
- Казахстан разгромно выиграл юниорский чемпионат мира по хоккею 08:29 735
- Население Казахстана за год выросло на 260 тысяч человек 07:42 426
- В Атырау в общежитии обвалилась стена, студентов эвакуировали 06:37 752
- Елена Рыбакина номинирована на "Лучшую теннисистку месяца" 05:19 497
- Некоторым стипендиатам программы "Болашак" сократили срок отработки 04:28 464
- Токаев лично поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву 03:41 524
- Огромную партию лука пытались вывезти из Казахстана 02:15 638
- Закрытие торгового представительства РК в России объяснили в Минторговли 01:42 739
- "15 жилых комплексов и ни одной школы" — застройку Астаны обсудили в Amanat 00:28 639
- Наехал на авто на полицейских: в Актобе осудили участника январских событий 01.02.2023 700
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 860
- Новый собственник ТЭЦ Риддера опроверг заявление Куантырова о повышении тарифа 01.02.2023 538
- Токаев отметил заслуги 73-летнего спортсмена из Карагандинской области 01.02.2023 607
- Погоня за водителем попала на видео в Кызылординской области 01.02.2023 437
- Планы по добыче нефти в Казахстане озвучили в Минэнерго 01.02.2023 658
- "Задирал юбку, гладил по колену" - жертвы харассмента в Казахстане рассказали свои истории 01.02.2023 1915
- Скаутинг для детей, льготные авиабилеты и система учёта туристов. Как развивается туризм в Казахстане 01.02.2023 451
- Сколько автомобилей легализовали в Казахстане 01.02.2023 514
- Сильные осадки прогнозируют синоптики в Казахстане 01.02.2023 683
- Главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России встретятся в Алматы 01.02.2023 621
- Филиал университета Heriot-Watt откроют в Актобе 01.02.2023 2836
- Контакты руководителей территориальных департаментов опубликовал Антикор 01.02.2023 623
- В Казахстане презентовали первую школу, построенную на изъятые у коррупционеров деньги 01.02.2023 593
- Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала "золото" Кубка мира 01.02.2023 615
- Новую партию намерены создать в Казахстане 01.02.2023 768
- Фильм про Каныша Сатпаева выходит в прокат 01.02.2023 782
- Резкого увеличения тарифов на электроэнергию в проблемных городах не будет - Скляр 01.02.2023 539
- Акчулаков прокомментировал инцидент с целующимися мужчинами в лифте Астаны 01.02.2023 3011
- Машина провалилась под лёд на Капшагае 01.02.2023 634
- В Актау мужчине, на которого сбросили диван на голову, заменили позвоночник 01.02.2023 787
- НПК подала в Центризбирком партийный список кандидатов в мажилис РК 01.02.2023 533
- Тело пропавшей несколько месяцев назад женщины нашли в ВКО 01.02.2023 798
- В Казахстане введут цифровую платформу для контроля техсостояния ТЭЦ 01.02.2023 645
- В Аксу бизнесвумен три года не могла добиться от акимата благоустройства территории 01.02.2023 844
- Оружие и мясо косули нашли полицейские на трассе в ЗКО 01.02.2023 425
- Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо в Португалии 01.02.2023 500
- Два схрона с оружием обнаружили полицейские в Жамбылской области 01.02.2023 548
Турция вводит запрет на ввоз необработанного табака из Казахстана
Ограничения распространяются на табачные изделия.
С 31 марта Турция вводит запрет на ввоз необработанного табака для всех стран-членов ВТО, в том числе и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КазСтандарта КТРМ МТИ РК.
Власти курортной страны требуют, чтобы табачные изделия имели фитосанитарный сертификат и подлежали фитосанитарному контролю при ввозе в страну.
"Если рассматриваемая продукция не имеет фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений (Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК) страны-экспортёра, то продукция будет возвращена или уничтожена. Ограничения распространяются на табачные изделия", - сообщили в ведомстве.
Напомним, с 2005 года на базе КазСтандарта функционирует Информационный центр по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам. В функции центра входит предоставление информации секретариату ВТО, государствам-членам ВТО и всем заинтересованным сторонам.
-
Trend news
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 860
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1467
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 65595
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 19789
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 21497
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1592
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4466
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 6571
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1543
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 1953
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1698
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 247881
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1406
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1521
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2780
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2387
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1778
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1779
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3351
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2797
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3458
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1895
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1866
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2461
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1991
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2582
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2013
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2219
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3949
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2369
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2312
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13405
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2084
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2579
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6036
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2553
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2928
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3476
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9709
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2827
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16361
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3693
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2997
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 131372
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2848
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40189
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6516
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6184
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6177
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16105
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6727
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20057
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9931
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3084
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3704
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3066
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3512
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26350
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8740
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2884
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5800
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3204
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3679
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10461
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10049
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9023
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5168
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5364
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5481
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7383
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3659
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4298
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4901
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55574
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4789
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 6856
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4265
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 5097
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 5438
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 5771
-
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 09:39 587
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 580
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 717
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 662
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 791
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 777
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 870
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 700
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 724
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 729
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1035
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 699
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 764
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 783
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 791
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 849
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 781
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1018
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1160
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1069
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1561
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1475
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2161
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1589
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1533
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2119
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1667
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2217
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1880
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2091
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2205
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2213
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2151
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2124
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1984
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2178
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2269
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2243
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2243
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2470
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2354
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2668
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2750
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2598
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2599
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2756
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2702
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2918
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2781
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2702
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2792
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2950
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5285
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3508
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4068
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5043
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4713
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4687
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4600
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4160
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5663
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5667
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7318
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7413
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7362
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5783
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5661
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5935
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6333
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5795
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5378
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6793
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6566
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 7072
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6970
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6840
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 7172
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7805
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 8178
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 8676