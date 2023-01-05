Туристы спаслись в хижинах, установленных в горах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Хижины, установленные в горах, стали пристанищем для туристов, отставших от группы в Алматы. Для путешественников оборудовали ещё три домика, передаёт BaigeNews.kz.

Трое алматинцев заблудились по маршруту "Малая Алматинская кругосветка". С собой у них не было специального снаряжения и запасов еды. Специальная хижина в Малом Алматинском ущелье стала для них спасением.

"За последние два месяца хижины помогли более 10 группам туристов найти временное убежище. Всего в горах Алматы установлены 18 хижин. Они находятся в точках пересечения наиболее важных маршрутов", - сообщили в акимате Алматы.

Домики окрашены в оранжевый цвет, который заметен с дальнего расстояния, и оборудованы системой экстренной связи со спасателями, аварийным комплектом первой помощи, станцией зарядки мобильных устройств, одеялами и не скоропортящимся продуктовым набором.

Хижины нанесены на карту в 2GIS. Установленные недавно три домика (на поляне "Терра" в Большом Алматинском ущелье, а также на пиках Букреева и Кумбель в Малом Алматинском ущелье) также добавят в приложение после оцифровки.