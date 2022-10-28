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  • Туристический сбор установят для иностранцев в Астане в 2023 году
pixabay.com Сегодня, 14:02
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Фото: pixabay.com

Туристический сбор установят для иностранцев в Астане в 2023 году

Депутаты Маслихата столицы предлагают утвердить ставку туристического взноса для иностранцев с 2023 года в размере пяти процентов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Открытые НПА. 

"Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в городе Астане с первого января по 30 июня 2023 года включительно в размере пяти процентов от стоимости пребывания. Настоящее решение вводится в действие с первого января 2023 года и подлежит официальному опубликованию", - сказано в проекте постановления. 

В случае снижения количества иностранных туристов в местах их размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года будут применяться следующие ставки:

  • до пяти процентов – пять процентов пребывания;
  • от пяти до десяти процентов – четыре процента от стоимости пребывания;
  • от десяти до пятнадцати процентов – три процента от стоимости пребывания;
  • от пятнадцати до двадцати процентов – два процента от стоимости пребывания;
  • от двадцати процентов и выше – один процент от стоимости пребывания.

Согласно данным Бюро национальной статистики, количество иностранныхтуристов в первом квартале 2022 года снизилось на 2,3 процента, во втором квартале, наоборот, увеличилось на 93,4 процента по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

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#туризм #Астана #налоги
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:02
163
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