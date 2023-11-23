Туристические вагоны в поезде "Усть-Каменогорск - Алтай" появятся в 2024 году

В следующем году в поезде, курсирующему по маршруту Усть-Каменогорск 1 - Алтай появятся "туристические" вагоны с панорамным видом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В состав поезда планируется включить два панорамных вагона.

Информация о планируемом нововведении была озвучена руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржаном Жумадиловым на заседании акимата.

В настоящее время поезд "Өскемен 1 — Алтай" состоит из пяти вагонов — трех "сидячих" и двух плацкартных.