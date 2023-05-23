Турист из Австралии пропал в горах Алматы

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В Алматы спасатели развернули поисковую операцию в горах, чтобы найти пропавшего 21 мая туриста из Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Сообщается, что пару дней назад 28-летний мужчина вышел из своего номера в хостеле предположительно в сторону БАО и не вернулся.

"Создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города, дрон. Служба спасения посредством дрона обследуют ущелье, также прилегающую территорию. В поисково –спасательных работах задействованы более 70 человек. Волонтеры добровольной службы спасения и "Лидер кз" на 4 единицах техники 30 человек ( с каждым часом увеличивается) три техники", - сообщили в ДЧС.

Дополнительно на поиски выехали два человека, одна техника и кинологический расчет.