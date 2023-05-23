- Какие запреты прописали в законопроекте для самокатчиков в Казахстане 13:13 0
- Турист из Австралии пропал в горах Алматы 12:37 180
- "Подарок" из СССР чуть не сорвал сроки строительства трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске 12:17 209
- Lexus с подложными номерами нарушил ПДД на 2,3 миллиона тенге в Усть-Каменогорске 12:07 265
- Профилактические осмотры хотят ввести в Казахстане для вступающих в брак 12:06 237
- Годами ждем госпомощь: аграрии Костанайской области жалуются на недофинансирование 11:51 272
- "Травят животных" - жители Атырау заявили о массовом убийстве собак и кошек 11:51 397
- Рейсы FlyArystan задерживают из-за столкновения с птицами 11:42 452
- Со своей едой и напитками можно: в КЗПП рассказали о правилах посещения зон отдыха 11:14 355
- Актау мог повторить судьбу Экибастуза? В министерстве прокомментировали изношенность инженерных сетей 10:46 357
- 15 стартапов из Казахстана и еще трёх стран начали обучение в Кремниевой долине в США 10:40 443
- "Привязал собаку к автомобилю и тащил": в Шымкенте установили личность водителя 10:31 352
- Площадь пожара на востоке Казахстана увеличилась до 1100 гектаров 09:53 542
- АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО 09:36 416
- Костанаец получил 10 суток ареста за брань в автобусе 09:24 387
- Елена Рыбакина показала атмосферные фото с выходных в Италии 09:07 500
- Из-за аварии без воды остались несколько сёл в Карагандинской области 08:45 353
- На ремонт котельных Кокшетау выделят порядка 2 млрд тенге 08:15 373
- Тело казахстанского велосипедиста везут на родину 07:44 800
- Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз 06:36 867
- Известный актёр больше не будет "русским голосом Ди Каприо" 05:03 990
- Почти 21 млн тенге составит призовой фонд турнира по байге в Актюбинской области 04:09 622
- Женщины-полицейские теперь будут патрулировать дороги в Жанаозене 03:17 497
- Команда КВН "Казахи" при полном аншлаге проводит концерты в Канаде 02:30 604
- "Угрозы населённым пунктам нет" — акимат Абайской области о крупном лесном пожаре 01:11 512
- Необычную свадьбу на велосипедах сыграли в Петропавловске 00:44 706
- Водитель сбил ребёнка и снёс детскую площадку в Алматы 22.05.2023 706
- Крупный лесной пожар вспыхнул в Абайской области, есть угроза для санатория 22.05.2023 641
- Искусственный интеллект, способный распознавать более чем 4 000 языков, создала Meta 22.05.2023 542
- Цукерберг представил новую функцию в WhatsApp 22.05.2023 672
- Снег и пыльные бури: погода на ближайшие дни в Казахстане 22.05.2023 739
- Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод по производству фосфорсодержащих удобрений 22.05.2023 670
- По уровню и игре не уступает - эксперт о шансах Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос" 22.05.2023 761
- Крупную партию спирта изъяли в Астане 22.05.2023 728
- Назначен замначальника департамента полиции Астаны 22.05.2023 732
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 910
- Инвестиции и внешнеторговые связи. Почему важен визит президента Сингапура в Казахстан 22.05.2023 719
- Пассажирке летевшего в Астану самолёта спасли жизнь в воздухе 22.05.2023 963
- В Боровом появятся зоны для пикников, где можно разводить костёр 22.05.2023 790
- Гонщик Astana Qazaqstan Team стал третьим в многодневке во Франции 22.05.2023 672
- Блогера Блиновскую отказались выпускать из-под домашнего ареста 22.05.2023 741
- Крупные финнарушения допустили при строительстве газопровода в Кызылординской области 22.05.2023 735
- Бывшего главреда оппозиционного Телеграм-канала в Беларуси помиловали после строгого приговора 22.05.2023 834
- Воспитанная казахами русская девочка в совершенстве овладела казахским языком 22.05.2023 1753
- Крупного застройщика наказали за незаконное строительство в Астане 22.05.2023 8246
- Курс доллара вновь снизился в Казахстане 22.05.2023 869
- Разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии задержали в Астане 22.05.2023 1076
- Казахстан успешно экспортирует парашюты 22.05.2023 776
- Более 92 кг сильнодействующих лекарств пытались незаконно вывезти из Алматы в Дубай 22.05.2023 640
- Засуха в Астане: "Астана Су Арнасы" предлагает решать проблему за счёт дачников и домохозяек 22.05.2023 832
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 2436
- В шоке от увиденного - астанчане предложили акиму прогуляться по городу 22.05.2023 26175
- Новую волну ковида ожидают летом в Китае 22.05.2023 1000
- Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли 22.05.2023 582
- Какими будут новые "комфортные школы" Казахстана 22.05.2023 643
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 619
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 1821
- Придорожный сервис на платном участке трассы "Астана – Щучинск" соответствует нормам на 75% 22.05.2023 1197
- Пьяный водитель сбил полицейского в Алматы 22.05.2023 686
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 1810
- Казахстан намерен укреплять отношения с Сингапуром - Токаев 22.05.2023 600
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 1097
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1163
- Ипотека для молодёжи стартует в Астане 22.05.2023 1234
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 845
- Названы страны, которые будут передавать осуждённых казахстанцев на родину 22.05.2023 735
- Гибель тюленей, судьба Каспия и озера Караколь: как решаются проблемы экологии Мангистау 22.05.2023 785
- Об итогах визита Токаева в Китай рассказал казахстанский политолог 22.05.2023 693
- Осуждённые вывели из строя 293 камеры в колониях - МВД 22.05.2023 773
- Индийский лоукостер запускает рейсы в Казахстан 22.05.2023 673
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 701
- Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области 22.05.2023 827
- Идентифицировать голос осуждённых и их поведение будут специальные приборы 22.05.2023 770
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 869
- Многодетным семьям выплатили пособия на сумму более 135 млрд тенге 22.05.2023 801
- АФМ опубликовало список финансовых пирамид в Казахстане 22.05.2023 1154
- Казахстанские аграрии вынуждены продавать фермерские хозяйства 22.05.2023 960
- Подросток покончил с собой после ссоры с родителями 22.05.2023 2738
- Житель Степногорска выбросил собаку из окна пятого этажа 22.05.2023 784
- Как онлайн проверить историю авто в Казахстане 22.05.2023 873
- LOADING...
Турист из Австралии пропал в горах Алматы
В Алматы спасатели развернули поисковую операцию в горах, чтобы найти пропавшего 21 мая туриста из Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
Сообщается, что пару дней назад 28-летний мужчина вышел из своего номера в хостеле предположительно в сторону БАО и не вернулся.
"Создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города, дрон. Служба спасения посредством дрона обследуют ущелье, также прилегающую территорию. В поисково –спасательных работах задействованы более 70 человек. Волонтеры добровольной службы спасения и "Лидер кз" на 4 единицах техники 30 человек ( с каждым часом увеличивается) три техники", - сообщили в ДЧС.
Дополнительно на поиски выехали два человека, одна техника и кинологический расчет.
-
Trend news
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 2436
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 1821
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 1810
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 1097
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1163
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 845
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 869
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1098
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 953
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 6013
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 1031
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1278
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 9512
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 1265
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 1403
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 8934
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2015
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 1715
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1463
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1443
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 2546
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1811
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2229
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 1882
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2387
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 1843
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2118
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2372
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 1996
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1638
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 5975
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2007
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2433
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2082
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2423
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2382
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2127
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 2580
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9955
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3655
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2982
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2385
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2592
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 3916
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2597
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2487
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 3602
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2396
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3010
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2581
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3103
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2948
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2832
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2814
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22456
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2400
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2717
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13592
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2403
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3420
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 3312
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3562
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 3085
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10807
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3631
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2932
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 4807
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 4221
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 3209
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2715
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2743
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 3088
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 3280
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2897
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 4147
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 4627
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 3123
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 3378
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 3406
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 4078
-
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 910
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 619
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 701
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 1191
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1187
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1171
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1422
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1266
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1317
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1526
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 1540
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 1461
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1416
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1647
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1465
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1538
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1478
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 1668
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 1789
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1678
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 1899
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1939
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1841
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 3177
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2578
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2612
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2755
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2781
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2625
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2566
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3747
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2546
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2672
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3076
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2859
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3061
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2720
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3225
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2853
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3141
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2833
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2951
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4487
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3210
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3400
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3689
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3981
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4029
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4602
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5029
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4343
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4665
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4650
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5019
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4825
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4747
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4939
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5211
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5114
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6690
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5884
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6092
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6151
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6897
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5949
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5830
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6046
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9340
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6428
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6493
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5936
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 6185
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5566
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5807
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 6151
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 7248
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5954
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5870
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 6153
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5686