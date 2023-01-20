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Турецкая компания планирует построить ТЭЦ в Кокшетау
Турецкая компания "Гап Иншаат" готова участвовать в тендере на строительство ТЭЦ в Кокшетау. Об этом сообщил её глава Ченгель Азиз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт правительства РК.
Перспективы запуска новых инвестиционных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполняющий обязанности генерального директора турецкой компании "Гап Иншаат" Ченгель Азиз.
В ходе встречи Ченгель Азиз выразил заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. В частности, по его словам, перспективным проектом является строительство ТЭЦ в городе Кокшетау.
Премьер-министр подчеркнул, что Турция — важный стратегический партнёр для Казахстана, поэтому правительство приветствует реализацию новых взаимовыгодных проектов.
При этом Алихан Смаилов добавил, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау на принципах прозрачности и конкурентности министерство энергетики РК проводит открытый тендер, в котором могут принять участие все потенциальные инвесторы.
В свою очередь Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.
Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая — 520 Гкал/ч. Финансирование проекта будет осуществлено за счёт средств инвестора — победителя тендера.
Компания "Гап Иншаат", головной офис которой находится в Стамбуле, была создана в 1996 году. Компания специализируется на создании различных инфраструктурных проектов "под ключ". В настоящее время "Гап Иншаат" ведёт проекты в таких странах, как Турция, Туркменистан, Ирак, Катар, Саудовская Аравия и других.
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