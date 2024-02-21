Цветочный магазин горел в Алматы
Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
49Фото: baigenews.kz
Пожар в цветочном магазине потушили пожарные Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"В 8:51 утра в Алматы по пр.Достык 107 произошло загорание отдельно стоящего цветочного магазина на предварительной площади 25 кв.м", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 9:06 пожар локализован, в 9:21 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 ед.техники ДЧС Алматы.
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