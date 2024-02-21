Цветочный магазин горел в Алматы

Пожар в цветочном магазине потушили пожарные Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"В 8:51 утра в Алматы по пр.Достык 107 произошло загорание отдельно стоящего цветочного магазина на предварительной площади 25 кв.м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 9:06 пожар локализован, в 9:21 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 ед.техники ДЧС Алматы.