Цифровой тенге прошёл тестирование на картах Visa и Mastercard. Результаты показали совместимость функционала и сервисов с возможностью мгновенного проведения платежей, передаёт BaigeNews.kz.

Нацбанк Казахстана сообщил об итогах реализации первой фазы внедрения национальной цифровой валюты.

"15 ноября запущен первый этап внедрения платформы цифрового тенге в рамках промышленного контура. В проекте приняли участие международные платёжные системы Visa и Mastercard, а также банки второго уровня: Народный Банк, Altyn Bank, БанкЦентрКредит, Евразийский банк. Цифровые банковские карты с привязкой к цифровому счёту в цифровых тенге позволяют гражданам тратить, снимать наличные и проводить операции в любой точке мира и в рамках знакомого пользовательского пути, действующей банковской инфраструктуры. На данном этапе клиентам банков – участников проекта стали доступны платежи и переводы между цифровыми счетами", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, совместно с акиматом Алматы и АО "Казпочта" стартовал пилотный проект "цифровых ваучеров" для оплаты бесплатного питания для школьников.

Параллельно в течение 2023 года проводились работы и в экспериментальном контуре, что предполагало апробацию идей, победивших в конкурсе идей Digital Tenge Ideathon 2022, а также тестирование трансграничных платежей, выпуск обеспеченных цифровыми тенге стейблкоинов и токенизацию ценных бумаг.

В 2024 году вместе с участниками рынка запланировано масштабирование запущенных систем и проектов. В частности, в рамках следующего этапа предполагается подключение новых участников рынка, внедрение расчётов без доступа к Интернету, применение смарт-контрактов.

Напомним, Национальный банк внедряет цифровой тенге поэтапно, в три фазы до конца 2025 года.