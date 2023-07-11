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pixabay Сегодня, 01:40
274
Сегодня, 01:40
274
Фото: pixabay

Цифровой алкоголь изобрели в Казахстане

Казахстанцы презентовали в России digital-алкоголь, передаёт  BaigeNews.kz.

Ноу-хау отечественных разрабочиков наглядно продемонстрировали на выставке в российском Екатеринбурге.

Как пишет Qumash, цифровой алкоголь работает при помощи специального аудио.

"Надеваешь наушники, слушаешь специальное аудио, которое воздействует на вестибулярный аппарат. "Взять" должно в течение 20 секунд - примерно, как от одного шота. Напиваешься звуками, короче", - пишет паблик.

 
 
 
 
 
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Публикация от Qumash / Новости Казахстана (@qumash_kz)

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Сегодня, 01:40
274
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