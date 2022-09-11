Церемонию бракосочетания для молодожёнов провели на монументе "Байтерек"

Фото: акимат Нур-Султана

В Нур-Султане на вершине монумента "Байтерек" выдали молодожёнам свидетельства о браке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Акция приурочена ко Дню семьи, который в Казахстане отмечают каждое второе воскресенье сентября.

Среди новобрачных - учителя одной из столичных школ Батырбек Акан и Мадина Кабденова.

"Мы работаем преподавателями в школе-гимназии №78. Там и познакомились. Встречались год, прежде чем решили создать семью. И очень рады, что свидетельство о браке нам вручили в такой торжественной обстановке. Неслучайно эта дата совпадает с Днем семьи. Мы думаем, что будем счастливой парой так же, как и наши родители. Мы считаем, что ценность семьи — это уважение двух людей", — говорят супруги.

Также в этот день чествовали бриллиантовых юбиляров. Отен Ахмет и Райхан Тилегенова – семейная чета, отметившая бриллиантовую свадьбу. В течение нескольких лет глава семьи занимал различные должности в сфере журналистики, а его супруга работала библиотекарем.

"Мы с супругом познакомились 31 декабря 1961 года на праздновании Нового года в Алматы. Через год поженились. С тех пор мы вместе. В этом году нашей семье исполнится 60 лет. Я думаю, что секрет семейного счастья заключается во взаимопонимании и поддержке. Потому что дорога жизни не всегда бывает гладкой. За любовью должно следовать уважение. А также мы высоко ценим семейные ценности. У нас двое детей, шестеро внуков и трое правнуков. Мы показали им пример семейной гармонии", – сказала жительница столицы Райхан Тилегенова.

Аналогичные мероприятия проводятся во всех районах столицы.

Фото: акимат Нур-Султана