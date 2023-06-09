Цены на сжиженный газ на АЗС вырастут в стране

Агентство по защите и развитию конкуренции подготовило проект поправок в приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК", передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 1 июля 2023 года Минэнергетики планирует на 20 процентов повысить оптовые цены на сжиженный газ (с 33 600 до 40 320 тенге).

"В целях недопущения кассового разрыва на рынке СНГ предлагается с 1 июля 2023 года увеличить цены на розничную реализацию СНГ по всей территории Казахстана на 4 тенге за 1 литр", - говорится в документе.

Так, в Астане, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях, ВКО розничная цена на сжиженный газ на автогазозаправках вырастет с 70 до 74 тенге за литр.

В Алматы, Алматинской области, СКО – с 75 до 79 тенге за литр.

В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – с 50 до 54 тенге за литр.

В Шымкенте, ЗКО, Кызылординской, Туркестанской областях – с 60 до 64 тенге за литр.

В Жамбылской области – с 65 до 69 тенге за литр.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июня 2023 года.