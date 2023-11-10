Цены на социально-значимые товары снова выросли в Казахстане
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Индекс цен социально-значимых продовольственных товаров за прошедшую неделю повысился ещё на 0,1%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Индекс цен социально-значимых продовольственных товаров за неделю повысился на 0,1%, в годовом выражении вырос на 5%.
В список социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ) входят мука, хлеб, рожки, яйца, гречневая крупа, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина, курица, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капуста и соль.
Мониторинг цен проводится еженедельно во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются различные гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану:
- Кефир 2,5% – 414 тенге за литр,
- Рожки – 316 тенге за килограмм,
- Творог – 2105 тенге за килограмм.
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