Цены на лекарства резко подскочили в Казахстане

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Казахстан демонстрирует увеличение производства фармацевтических препаратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. Однако при этом выросла и цена лекарств в стране - сразу плюс 13,6 процента за год.

Производство фармацевтических препаратов за первый месяц текущего года достигло 17 миллиардов тенге из которых 15,7 миллиарда тенге пришлось на лекарства, 1,3 миллиарда тенге - на прочие фармацевтические препараты. Выпуск лекарств по сравнению с январём 2022 года вырос на 61,3 процента в деньгах (и на 57,3 процента в реальном выражении), прочих фармацевтических препаратов — на 22,9 процента (впрочем, тут реальный рост составил всего 0,1 процента).

В целом за 2022 год объём производства лекарств составил 142 миллиардов тенге — на 4,5 процента меньше в стоимостном выражении по сравнению с январём–декабрём 2021-го, а производство прочих фармацевтических препаратов сократилось сразу в 2,4 раза, до 17,9 миллиарда тенге.

В таком критически важном сегменте фармацевтических препаратов, как антибиотики, отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 18,4 процента, против 14,8 процента в 2021 году. Производство в секторе выросло за год в полтора раза, до 14,1 тонны за январь–декабрь 2022 года. Импорт антибиотиков увеличился на 15,2 процента, сразу до 62,4 тонны. Реализация антибиотиков на внутреннем рынке выросла на 20,4 процента, составив 76,5 тонны. Экспорт из РК в секторе был пренебрежительно мал (27,7 кг).

Что касается провитаминов, витаминов и их производных, фактически этот рынок в РК полностью перекрыт импортом. Отечественные фармкомпании за 2022 год произвели лишь 0,1 тонны — столько же, сколько и за 2021 год, и это лишь мизерные 0,03 процента спроса. При этом импорт в секторе вырос более чем в полтора раза, составив 307 тонн препаратов. Экспорт (в этом случае — реэкспорт) провитаминов, витаминов и их производных из страны сократился в 2,7 раза за год и за январь–декабрь 2022 года составил 3,8 тонны. Объём реализации на внутреннем рынке вырос более чем в полтора раза, достигнув 303,3 тонны.

Цены на фармацевтическую продукцию по итогам февраля 2023 года выросли на 1,2 процента за месяц. В феврале прошлого года удорожание в секторе было аналогичным.

За прошедший год самый заметный месячный рост цен на фармацевтическую продукцию пришёлся на март и апрель (на 1,7 процента), следом идёт октябрь (на 1,6 процента).

В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала на 13,6 процента, что является самым высоким показателем годового роста с января 2017 года.

В региональном разрезе годовое удорожание фармацевтической продукции по итогам февраля текущего года варьировалось от 7,2 процента в Алматинской области до 21,2 процента в Алматы. Значительный рост был также отмечен в Мангистауской (на 18,3 процента), Северо-Казахстанской (на 15,4 процента) и Кызылординской (на 15,3 процента) областях.