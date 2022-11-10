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Цены, дождь, комбайны. Какие проблемы волнуют фермеров хлопковой отрасли Казахстана?
Казахстанские фермеры жалуются на то, что не могут собрать хлопок. Основной причиной называют раннюю осень — из-за дождей качество хлопка страдает, в итоге снижается цена его сбыта. Последнее тоже является предметом споров и недовольства. В соцсетях даже появилось видео о том, что некоторые отказываются собирать хлопок из-за низкой стоимости. Так ли это, и какие вопросы волнуют фермеров, в материале BaigeNews.kz.
"Хлопок не собрали из-за дождей"
Хлопок в Казахстане выращивают в Туркестанской области. Основным производителем является Мактааральский район. Недавно в соцсетях появился пост о том, что фермеры отказываются собирать хлопок из-за низкой цены, которую установили перерабатывающие компании.
Выяснилось, что большинство фермеров смогли осуществить первый сбор хлопка. Однако вторую партию не могут собрать из-за испортившейся погоды, нехватки комбайнов и рабочих.
"Людей нет. Не знаю, что делать. Идёт дождь. Из-за дождя не могла собрать. (...) Цена на хлопок тоже не соответствует. Теперь не знаю, что делать. На поле осталось много хлопка. А я мать одиночка", — говорит фермер Нагима Ембергенова.
Другой фермер Турсынбай Бердалиев подтверждает, что многие не собрали хлопок не потому что "обиделись" на цену. А просто физически не смогли этого сделать.
"Одномоментно всё собрать невозможно. И нужно учесть, что осень ранняя. Если в прежние годы мы могли спокойно в октябре собирать, то в этом году, вы видите, в конце октября после 20 числа уже погода испортилась, собирать мы не могли. Кто-то делает один сбор, кто-то два. Я успел собрать первый сбор. Есть те, кто ещё первый сбор не сделал. Не потому что не захотели, обиделись на кого-то. Они прекрасно понимают — какой бы не была цена, этот хлопок лучше собрать и сдать, чем его оставлять на поле. Если его оставить на поле, фермер вообще ничего не получит. Простые люди это понимают. Утверждение, что человек не собирает из-за цены — немного неправильная интерпретация. По этому принципу вряд ли кто-то будет действовать. Человек сделает только хуже себе. Мне кажется, те, кто не собрал хлопок, просто не имели физической возможности это сделать. А кто-то, пользуясь моментом, пытается на этом спекулировать", — считает фермер.
Хлопок можно собирать вручную, либо комбайном. В первом случае нужно нанимать людей, во втором — иметь необходимую технику, её нужно закупать за свои деньги.
"Двое моих знакомых не смогли собрать, просто ждали очереди на комбайн. Когда он на поле заехал, дождь пошёл. Прогноз такой, что дней 10 окно обещают. Дня через четыре-пять земля подсохнет, заедет соберёт человек. Я второй сбор не сделал, тоже жду. Хотя я прекрасно понимаю, что это сопряжено с различными трудностями. Хлопок потеряет в качестве. Некоторая часть урожая упадёт на землю, не сможем его собрать, скотина может испортить. Мало ли что, но нужно работать, а что теперь делать. Урожай надо собрать. (...) По моим расчётам два-три процента площадей неубранных остались. Около 1,5 тысячи гектаров в двух районах", — говорит Турсынбай Бердалиев.
"Мы зависим от цен на мировом рынке"
Но и ситуация с ценообразованием, по его мнению, оставляет желать лучшего. Прошлые пару лет цена на хлопок, которую предлагали фермерам, была для них очень хорошей, около 380 тенге за килограмм. Поэтому хлопка в этом году посадили больше. Но в этом году у фермеров хлопок принимают по 250 тенге за килограмм.
"Конечно, мы всегда хотим, чтобы цена была высокой. Но это субъективно, всё познаётся в сравнении. Нужно исходить из наших возможностей. Цена хлопка зачастую формируется в соответствии с индексом на Ливерпульской хлопковой бирже. К ситуации подключились исполнительные органы, депутатский корпус, общественники. На согласительной комиссии предложили эту цену — 250 тенге за килограмм, в качестве точки отсчёта. Когда встреча у нас была, я предложил, давайте, как было ранее озвучено, ещё в сентябре, по 250 пусть дают аванс, затем обозначим дату окончательного расчёта, и в зависимости от котировки можно будет добавить, если котировка поднимется. Хлопкоприёмные предприятия даже согласились доплатить в этом случае. Но если цена упадёт ниже 250 тенге, то они погорят. Это, конечно, соломоново решение. Тяжело", — признаётся фермер.
В соседнем Узбекистане фермеры продают свой хлопок-сырец такого же качества по 400 тенге за килограмм.
"Возникает вопрос: почему? Там у них очень развита перерабатывающая промышленность. У них глубокая переработка идёт. Узбекистан не сравнить с нами, если мы производим 100 тысяч тонн волокна, Узбекистан производит миллион. На порядок выше — в 10 раз. Они свой хлопок сами перерабатывают — всё идёт на внутреннее потребление. Мы же продаём только сырьё. Ну вы сами понимаете, что готовая продукция стоит гораздо дороже. В Кыргызстане аналогичная ситуация. Если выйти на рынки на юге — продукция лёгкой промышленности, сарафаны, нижнее бельё, мужская одежда, в ценовой категории для среднего потребителя, в основном идёт из соседних республик. То есть они присылают готовую продукцию. Этим и объясняется всё. Как это ни печально, но нужно признать, что у нас в этом отношении идёт отставание. Но новый аким Туркестанской области на встрече сразу заявил, что имеет опыт работы в Узбекистане, он же три года послом был, ситуацию изнутри знает. Говорит, что необходимо вводить кластер. "Давайте над этим работать", - он сразу свои посылы сделал, люди это восприняли. Уже идёт обсуждение. Вы сами понимаете, что исполнительные органы не могут вмешиваться в ценообразование, потому что это отношения между предпринимателями. Но они могут выступить в роли какого-то негласного посредника. Всё-таки должны отслеживать ситуацию. Поэтому проводятся встречи, собрания", — рассказал Турсынбай Бердалиев.
Юрист Казахской хлопковой Ассоциации Александр Баштовенко рассказал, как формируется цена на хлопок-сырец.
"Стоимость по всему миру меняется. Это экспортный товар, у нас его мало перерабатывают. Мы зависим от цен на мировом рынке. А там цена зависит от объёма спроса, предложения, количества складских запасов. Хлопок — мировой товар. Его компании скупают, большие трейдеры иностранные по всему миру и отправляют на фабрики. Кроме некоторых государств, которые варятся в собственном соку — Китай, например. Там самое большое потребление и самый большой объём выращенного хлопка. У них своих фабрики, система пошлин, посторонним трудно зайти. Но когда надо, они открывают ворота, снимают пошлину и закупают то, что надо. Когда надо — закрывают. (...) Все зависят от мировых трейдеров. Те покупают, продают. Если урожай по всему миру большой, цена падает. Потому что хлопка много. Предложение большое, спроса мало. Особенно если есть складские запасы, не переработанные, прошлогодние, то вообще "труба". Цены, бывает, очень сильно падают. Как цена поднялась, так она может и упасть в два раза. Но редко. Обычно бывают кратковременные скачки", — сказал Александр Баштовенко.
Он тоже подтвердил резкий скачок вверх в прошлом году.
"Хлопок покупали по цене до 380 тенге за килограмм. Сейчас цена снизилась. И это она ещё не пришла к обычным показателям, она всё ещё остаётся высокой. Но крестьяне хотят продавать по прошлогодней цене. В этом году на конец августа цена была — 400 тенге за килограмм. Они не стали продавать, ждали, в итоге дождались до цены в 250 тенге. Сейчас цена на мировом рынке рухнула. Никто не хочет им платить по той цене, потому что компании не хотят обанкротиться. Все же на кредитах живут. Так как для закупа нужно очень много денег. Поэтому берут кредиты", — сказал юрист ассоциации.
По его мнению, прогнозированием цен и информированием по этому поводу фермеров должно заниматься Министерство сельского хозяйства.
"Чем занимается во многих странах Министерство сельского хозяйства — прежде всего прогнозированием рынка. И говорит фермерам: "В следующем году урожай пшеницы будет огромный, сажайте что-то другое". Они этим помогают сильно на западе. У нас министерство делает отчёты, аналитику, даёт субсидирование и так далее. Но прогнозы нормально не делают, нет аппарата такого, который бы этим занимался. Поэтому предсказать трудно. Но предпосылки были, потому что в прошлом году закупили очень много хлопкового волокна. И складские запасы большие. И летом было ясно, что урожай будет очень хороший. Было понятно что цены упадут", — говорит Александр Баштовенко.
Юрист рассказал, что у фермера есть три пути сбыта хлопка-сырца. Первый — собрать урожай и привезти его в пункт приёма, продать по той цене, которая есть на данный момент. Второй путь — именно тот, по которому идут в основном казахстанские фермеры — сдавать хлопок на хранением и следить за рынком. Дождаться момента, когда цена будет наиболее выгодной и продать свой хлопок.
"И третий вариант — любой крестьянин может сказать компании: "Переработайте хлопок, я вам заплачу и сам продам". Но никто не хочет этим заморчаиваться", — говорит Александр Баштовенко.
"За хлопком стоит судьба порядка 300-500 тысяч человек"
Фермер Турсынбай Бердалиев, продолжая разговор, поделился мнением, что зря в стране поставили на утрату закон о хлопковой отрасли.
"Якобы он не работал. Но там были определённые позитивные моменты. Может стоило его в своё время доработать, внести изменения. Но об этом никто не позаботился, потому что хлопок сеют только на юге, в основном в четырёх районах Туркестанской области. Но нужно учитывать, что за этим хлопком стоит судьба порядка 300-500 тысяч человек. У нас другую культуру посадить нельзя. Некоторые говорят, что сажать нужно другие культуры. Да, хотелось бы, но на землях, которые имеют определённую засоленность, сажать другую культуру практически невозможно. Хотя работают скважины, пытаются это сделать. И нужно учитывать, что уже у людей выработался определённый опыт выращивания хлопка. Есть техника. Это же нельзя сбрасывать со счетов", — сказал мужчина.
В последние годы шла диверсификация и фермеры пытались уйти от монополии хлопка.
"В южных регионах начали сажать бахчевые культуры с целью получать два урожая в год — естественно они требуют меньше воды, отдача с одного поливного гектара значительно выше чем от хлопка. Но бахчевые сажаются только на хорошие чистые земли, поэтому взеде их посадить невозможно. Кормовые тоже нужно сажать на чистых местах. А самые худшие земли отдаются под хлопок. Предыдущие годы у нас посевы под хлопок уменьшались. Люди начали понимать, что комбайны нет смысла покупать. А в прошлые годы посевы под хлопок увеличились, но одномоментно технику же невозможно приоберсти, она дорого стоит. Площади увеличились, но число комбайнов пропорционально не выросло. Поэтому комбайнов не хватает. И надо признать, в этом году урожай очень хороший", — делится Турсынбай Бердалиев.
Повлияла на отрасль и геополитическая ситуация.
"Это влияет на то, что покупатели не идут к нам. И поскольку нет покупателей, на хлопок нет спроса. Чем выше спрос — выше цена, и наоборот. В данном случае предложения больше чем спроса. И денег заходит меньше", — говорит Турсынбай Бердалиев.
Буквально на днях он принимал участие в видеоконференции совместно с Министерством сельского хозяйства.
"Мы со своей стороны высказали предложение, о том что нужно субсидировать вновь открывающиеся предприятия по глубокой переработке хлопка. В принципе вице-министр с интересом воспринял этот посыл. Во-первых, если будут инвестиции в эту отрасль, и будет субсидирование со стороны государства, то бизнесмены придут в эту сферу. Во-вторых, новые рабочие места. В третьих, глубокая переработка позволит нам получить дополнительную прибавочную стоимость к сырью. Естественно, начнётся конкуренция за этот хлопок. Предприятиям же нужно будет сырьё. Я считаю, что акимат области очень много делает в этом отношении", —говорит мужчина.
Министерство, по его словам, тоже пытается услышать фермеров и обещает проработать этот вопрос.
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