- Последний зарубежный избирательный участок закрылся в Сан-Франциско 09:19 93
- Цену на макароны снизили после исключения посредников в СКО 09:07 180
- Рыбакина взлетела на рекордное место в мировом рейтинге 08:59 205
- В двух городах Казахстана детям рекомендуют сократить время прогулок 08:40 187
- Автотрассу Кызылорда-Жезказган начали реставрировать 08:23 218
- Об угрозе подтоплений в двух областях Казахстана предупредили синоптики 07:50 358
- Елена Рыбакина выиграла турнир в США и стала седьмой ракеткой мира 07:31 357
- Авто слетело с моста в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших 06:43 355
- Тонну баурсаков раздали жителям Усть-Каменогорска в день выборов 05:37 336
- Аким благодаря выборам побывал в школе, где учился 30 лет назад 04:50 370
- Лидеры партий "Байтак" и Respublica сделали заявление 03:53 543
- Певица МакSим извинилась перед зрителями за срыв концерта 03:17 418
- Завод по переработке верблюжьего молока заработал в Туркестанской области 02:31 396
- "Это закономерный результат" — Кошанов о победе Amanat на выборах в мажилис 01:45 582
- Народ Казахстана сделал выбор в пользу качественно нового мажилиса - "Ак жол" 01:12 382
- Выборы-2023 в Казахстане: последним заработал избирательный участок в Сан-Франциско 00:13 411
- Результаты экзитпола: партия Amanat побеждает на выборах в мажилис 19.03.2023 671
- В Астане военнослужащий спас ребёнка на реке 19.03.2023 467
- Сколько человек накажут за правонарушения в день выборов 19.03.2023 691
- Казахстанский боксёр Руслан Мадиев выиграл 15-й бой в карьере 19.03.2023 490
- Свыше 100 спортобъектов планируют построить в Казахстане до 2025 года 19.03.2023 431
- ЦИК подвёл итоги явки казахстанцев на выборы депутатов 19.03.2023 631
- В день выборов в Казахстане родились 609 малышей 19.03.2023 431
- Из подтопленных актюбинских сёл бюллетени для подсчёта доставят на лодках 19.03.2023 590
- Казахстанская чемпионка нокаутом выиграла первый бой на ЧМ-2023 по боксу 19.03.2023 501
- Как голосовали казахстанцы за рубежом 19.03.2023 587
- Выборы в мажилис и маслихаты официально завершены в Казахстане 19.03.2023 811
- Стекольный завод: как реализуется самый скандальный проект Кызылординской области 19.03.2023 591
- Американская телеведущая упала в обморок в прямом эфире 19.03.2023 542
- Четыре казахстанца пришли голосовать в алкогольном опьянении - МВД 19.03.2023 708
- 54% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК 19.03.2023 662
- "Стране необходима перезагрузка политической системы" - политолог 19.03.2023 694
- 99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области 19.03.2023 554
- Музыка, костюмы и помолвка: как казахстанцы создавали праздничное настроение на выборах 19.03.2023 465
- "Наблюдаю высокую явку астанчан, несмотря на погоду" - представитель СВМДА 19.03.2023 500
- Выборы организованы на очень высоком уровне - эксперт 19.03.2023 544
- Сколько казахстанцев проголосовали за рубежом 19.03.2023 432
- Чего ждут кокшетауцы от будущих депутатов 19.03.2023 484
- 53% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК 19.03.2023 534
- Более 350 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ присутствуют на выборах в Казахстане - Оуэн Мерфи 19.03.2023 475
- Автомобиль слетел с моста в Алматы 19.03.2023 628
- Систему теплоснабжения в Экибастузе отремонтируют за 5 месяцев 19.03.2023 646
- Низкую явку на выборах прокомментировали казахстанские политологи 19.03.2023 752
- Румыния заинтересована в казахстанском рынке для развития своей экономики 19.03.2023 475
- "Второй бюллетень избирателя" - для чего нужен экзитпол 19.03.2023 549
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 567
- Коронавирусом за сутки заразились 36 казахстанцев 19.03.2023 667
- МВД: Девять человек вывели из избирательных участков за неподобающее поведение 19.03.2023 522
- Родила и отдала свой голос: как проходят выборы в роддомах 19.03.2023 708
- Члены избирательной комиссии отстранены за нарушение - Генпрокуратура 19.03.2023 479
- Члены Костанайской избирательной комиссии пришли на выборы в национальных костюмах 19.03.2023 571
- Более 50% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК 19.03.2023 654
- "Система выборов в Америке и Казахстане сильно отличаются" - независимый наблюдатель 19.03.2023 515
- Штормовое предупреждение объявили в Астане и в трех регионах Казахстана 19.03.2023 605
- 180 миллионов тенге потратят на фестиваль воздушных шаров в Алматинской области 19.03.2023 549
- Жертвами землетрясения в Эквадоре стали 15 человек 19.03.2023 555
- "Обошли 9790 участков - голосование проходит прозрачно" - национальный наблюдатель 19.03.2023 1027
- Стали ли выборы инклюзивными, рассказала алматинка с инвалидностью 19.03.2023 566
- Один из самых богатых людей мира оказался болельщиком Рыбакиной 19.03.2023 829
- Более 180 подследственных проголосовали в Павлодарской колонии 19.03.2023 490
- Выборы-2023: как собирают данные для экзитпола в Казахстане 19.03.2023 1213
- Казахстан способствует участию людей с особыми потребностями в выборах - эксперт из Азербайджана 19.03.2023 530
- Аида Балаева проголосовала на выборах 19.03.2023 436
- ЦИК: общая явка избирателей составила 46,84 процента 19.03.2023 672
- "Не скрываются за партийными списками" - известный тревел-блогер об особенностях выборов 19.03.2023 544
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 707
- "Никакого давления". В КазНУ рассказали, почему на участке образовались очереди из студентов 19.03.2023 581
- Омбудсмен просит студентов сообщать о фактах принуждения к голосованию 19.03.2023 605
- "Независимые депутаты не будут ограничены уставами партий" — политолог 19.03.2023 509
- Аким области Абай Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов 19.03.2023 682
- Выборы 2023: в роддоме ВКО открыли избирательный участок для рожениц 19.03.2023 689
- Активность казахстанской молодёжи на выборах отметили иностранные наблюдатели 19.03.2023 737
- Серик Жумангарин признался, что недоволен своей работой на посту зампремьера 19.03.2023 534
- Явка избирателей на 12:00: лидирует Туркестанская область 19.03.2023 675
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 746
- Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сделала свой выбор 19.03.2023 568
- "Я - "сын маминой подруги" - как анестезиолог из роддома покоряет казнет 19.03.2023 1772
- "В парламент придут депутаты с гражданской позицией" – политолог 19.03.2023 820
- ЦИК Грузии планирует перенять практику Казахстана по вовлечению волонтёров на выборах 19.03.2023 603
- Открылись избирательные участки в европейских городах и Кувейте 19.03.2023 579
Цену на макароны снизили после исключения посредников в СКО
В Северо-Казахстанской области выявили факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий, передаёт BaigeNews.kz.
По информации департамента экономических расследований, в регионе действует комиссия по расследованию посреднических схем при реализации социально-значимых продовольственных товаров. Ведомство совместно с акиматом области проводит аналитическую работу по установлению излишних посредников.
"В ходе анализа выявлен факт реализации макаронных изделий от производителя через двух-трех аффилированных посредников до непосредственного места их продажи, что сказывалось на увеличении стоимости продукции. В адрес производителя уполномоченным органом внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Уведомление исполнено в полном объеме. Продукция предоставляется напрямую предпринимателям области без необоснованных посредников", - сообщили в департаменте.
Среднерыночная цена макаронных изделий снизилась на 20% - с 490 тенге до 355 тенге.
-
Trend news
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 560
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 702
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 739
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 628
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 755
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 5371
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1345
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3056
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2452
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7661
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1096
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1155
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1055
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4392
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1054
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6260
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3281
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1657
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18320
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3927
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3076
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1965
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2910
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20419
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2658
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2071
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1835
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2041
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6107
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10772
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2402
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3675
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2716
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15168
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2981
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2335
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2078
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5118
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2471
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4044
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4059
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5934
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11301
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2537
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3419
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 36537
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2568
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2832
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3442
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2702
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5835
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3723
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3374
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6983
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3815
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2954
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3197
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13879
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3117
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12888
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16130
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3442
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5005
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2447
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8388
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17729
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26702
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4740
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3544
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4817
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3116
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3452
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44073
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3129
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4953
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6720
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12283
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4308
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28540
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 5102
-
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 813
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 974
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 828
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 856
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1131
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1003
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 844
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1425
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 950
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1277
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1386
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1347
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1381
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6226
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1509
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1577
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1602
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1768
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1539
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2278
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1728
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1782
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2451
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2123
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1928
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2655
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2558
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2451
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2241
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3096
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3406
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2958
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3862
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3613
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3087
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3459
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3813
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3102
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4019
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3985
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3905
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4475
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3383
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3711
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3827
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4280
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4144
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4727
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4411
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4066
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3731
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3868
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4240
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4721
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4819
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4938
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4749
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 5726
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5466
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4611
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5089
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4540
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4246
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4541
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4575
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4779
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5291
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5262
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4293
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6079
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4827
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5316
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4822
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5194
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5333
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 5676
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4604
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4356
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 5099
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 5075