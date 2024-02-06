Централизация документов обеспечила сохранность уникального пласта истории - Архив Президента РК

В конце прошлого года завершилась работа Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. За три года удалось реабилитировать свыше 300 тысяч жертв. Подробнее об итогах деятельности госкомиссии в интервью BaigeNews.kz рассказала директор Архива Президента РК Алия Мустафина.

Комиссия провела во всех регионах страны системную комплексную работу по поиску исторических фактов и документальных доказательств, способных предоставить основу для реабилитации жертв политических репрессий, имевших место в период 20-50 годов XX столетия. Всего под эгидой Госкомиссии было объединено 425 учёных и экспертов. Они исследовали более 60 государственных и ведомственных архивов во всех регионах страны. В рамках работы Госкомиссии было рассекречено 2 миллиона 600 тысяч архивных материалов, реабилитировано более 311 тысяч жертв политических репрессий.

В дальнейшем исследовательскую работу по политическим репрессиям будет вести Центр по изучению материалов политических репрессий XX века, созданный в 2021 году при Архиве Президента.

Как отметила директор Архива Президента РК Алия Мустафина, Центром за два года была проведена масштабная работа по приёму и размещению порядка 600 тысяч дел, принятых из специальных государственных архивов Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан.

"По итогам финального заседания Госкомиссии в ноябре 2023 года Архиву Президента были даны конкретные поручения по систематизации и включению принятых документов в состав Национального архивного фонда, реализации научно-исследовательских проектов", - сказала Алия Мустафина.

В этом году Архивом Президента будет проведена научно-техническая обработка 50 тысяч единиц хранения, после которой документы будут введены в состав Национального архивного фонда.

Руководитель Архива проинформировала, что в прошлом году в целях введения в научный оборот и популяризации принятых документов совместно с ведущими учеными-алашеведами Архивом Президента реализован научно-исследовательский проект "Алашорда ісі", в результате которого подготовлено 12-ти томное издание. Всего в сборник вошли свыше трёх тысяч документов, большая часть которых ранее не публиковалась.

В текущем году научно-исследовательская работа будет продолжена.

"В процессе первичной оценки физического состояния принятых документов было выявлено, что 51% (352 560) дел требуют полной реставрации, поэтому в предстоящем периоде этому направлению деятельности Центра будет уделено пристальное внимание", - подчеркнула Мустафина.

В целом, по словам директора Архива, централизация документов и их передача на государственное хранение в Центр при Архиве Президента РК позволила обеспечить сохранность уникального пласта документов национальной истории, а также организовать на их основе оперативный поиск по запросам граждан по принципу "одного окна".