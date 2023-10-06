Центр социальной реабилитации открыли в Жамбылской области

В преддверии Дня инвалидов в Таразе состоялось торжественное открытие Жамбылского областного центра социальной реабилитации. В церемонии приняли участие аким региона Ербол Карашукеев, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова, передаёт BaigeNews.kz.

Глава области отметил, что социальная поддержка и повышение качества жизни лиц с инвалидностью является одним из главных направлений государственной политики.

"Указом главы государства во второе воскресенье октября в Казахстане отмечают День лиц с инвалидностью. Государственная политика в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью направлена на их полноценную интеграцию в общество, создание доступной среды. Для обеспечения их прав и законных интересов действует многоуровневая система социальной защиты. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил: "Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями". Особое внимание уделяется вопросам реабилитации и адаптации лиц с инвалидностью", - сказал Ербол Карашукеев.

В области проживают более 45 тысяч лиц с инвалидностью. Для обеспечения необходимыми специальными средствами реабилитации и специальными социальными услугами выделено 3,6 миллиарда тенге.

В 21 медико-социальном учреждении области специальные социальные услуги оказываются 1 689 жителям. На эти цели выделено семь миллиардов тенге.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова отметила, что по стране планируется открыть 12 центров социальной реабилитации, первый такой центр появился в Семее, второй – в Таразе.

Ербол Карашукеев и Назгуль Сагиндыкова вместе с гостями осмотрели новый центр, ознакомились с материально-технической базой и поговорили с жителями, которые получают здесь лечение.

На строительство центра выделено 5,5 миллиарда тенге. Здание на 150 мест состоит из пяти блоков, где расположены оздоровительный бассейн, актовый зал, спортивный зал, трёхэтажный лечебный корпус, столовая, двухэтажный стационар.

Центр оказывает различные виды специально-социальных услуг лицам с инвалидностью І и ІІ группы, в том числе ЛФК, подводное лечение, физиолечение, парафинолечение, иглорефлесотерапия, лечебный массаж, вытяжка по методу доктора Бубновского, соляная шахта.

Здесь также есть швейная и гончарная мастерские, студия живописи, скульптурная мастерская, мини-цеха по ремонту обуви, обработке деревянных изделий, музыкальная студия, театральный кружок.

Срок оказания социальных услуг составляет от 43 дней до шести месяцев с учётом состояния здоровья лиц с инвалидностью. Планируется, что ежегодно в центре реабилитацию будут проходить 1 000 человек.