Целый лес вырубили двое мужчин в Жетысу

Двум мужчинам грозит наказание за незаконную порубку деревьев с придорожной лесополосы в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Аксуском районе, где правоохранители задержали грузовик с прицепом, груженным доверху свежеспиленными деревьями. При разбирательстве выяснилось, что деревья вырубили между посёлками Кызылагаш и Сагабуен.

"В общей сложности было вырублено около тысячи деревьев в лесополосе. Кубатура и причинённый ущерб пока устанавливается. По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 340 УК РК “Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", – сообщили в полиции Аксуского района.

По подозрению в незаконной порубке в материалах дела выступают двое мужчин, 1985 и 1995 годов рождения, проживающих в Талдыкоргане и Алматы. В отношении задержанных избрана мера процессуального принуждения “обязательство о явке”.