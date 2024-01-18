Трёх находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Туркестанской области

Сотрудники по Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области задержали трёх иностранцев, находившихся в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Одного из задержанных - гражданина Узбекистана разыскивали три года. Его задержали в Ордабасинском районе. 38-летний мужчина осуждён на родине за совершение разбойного нападения. В 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересёк границу Казахстана.

Второго подозреваемого задержали в ходе совместно проведённых мероприятий сотрудников УПЭ, Управления криминальной полиции и Сарыагашского РОП. 30-летний гражданин Узбекистана был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.

Третьего подозреваемого, гражданина России, задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. 21-летний мужчина арестован.

Решается вопрос об экстрадиции иностранцев.