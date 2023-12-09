  • 9 Декабря, 14:12
  • BAIGENEWS

Трёх девочек-подростков разыскивают в Актобе

Сегодня, 13:52
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:52
Сегодня, 13:52
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Актобе в полицию обратилась помощник воспитателя Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла", которая сообщила, что примерно в 23:00 три воспитанницы центра, разбив окно, сбежали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

17-летних девочек ищут полицейские и волонтёры. Они распространили информацию об особых приметах подростков.

  • Манар Мырзакенова: рост 160 см, среднего телосложения, волосы тёмные. Была одета в черную толстовку с капюшоном.
  • Амина Тезекбаева: рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые. На левом плече имеется родинка. 
  • Жулдызай Дошонова: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в серую спортивку.

"Всех, кто располагает информацией о месте нахождения несовершеннолетних просим позвонить по телефонам “102” или 8 771 785 1058", — просят полицейские.

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