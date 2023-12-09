Трёх девочек-подростков разыскивают в Актобе
Сегодня, 13:52
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Сегодня, 13:52Сегодня, 13:52
96Фото: t.me/POLICE_of_KZ
В Актобе в полицию обратилась помощник воспитателя Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла", которая сообщила, что примерно в 23:00 три воспитанницы центра, разбив окно, сбежали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
17-летних девочек ищут полицейские и волонтёры. Они распространили информацию об особых приметах подростков.
- Манар Мырзакенова: рост 160 см, среднего телосложения, волосы тёмные. Была одета в черную толстовку с капюшоном.
- Амина Тезекбаева: рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые. На левом плече имеется родинка.
- Жулдызай Дошонова: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в серую спортивку.
"Всех, кто располагает информацией о месте нахождения несовершеннолетних просим позвонить по телефонам “102” или 8 771 785 1058", — просят полицейские.
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