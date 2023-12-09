Трёх девочек-подростков разыскивают в Актобе

В Актобе в полицию обратилась помощник воспитателя Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла", которая сообщила, что примерно в 23:00 три воспитанницы центра, разбив окно, сбежали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

17-летних девочек ищут полицейские и волонтёры. Они распространили информацию об особых приметах подростков.

Манар Мырзакенова: рост 160 см, среднего телосложения, волосы тёмные. Была одета в черную толстовку с капюшоном.

Амина Тезекбаева: рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые. На левом плече имеется родинка.

Жулдызай Дошонова: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в серую спортивку.