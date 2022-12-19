Трупы отца и сына обнаружили в ВКО

Трупы отца и сына обнаружили в одном из сел ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По факту обнаружения 17 декабря двух трупов мужчин 59 и 29 лет с признаками насильственной смерти в доме, расположенном в селе Қабырға, отделом полиции Катон-Карагайского района начаты досудебные расследования по статьям 105 “Доведение до самоубийства” и 99 “Убийство” УК РК," – сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, отец нанес огнестрельное ранение из зарегистрированного охотничьего ружья своему сыну, от которого последний скончался, и далее сам покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела. Назначены судебные экспертизы. B соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.