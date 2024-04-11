Труп обнаружили в центре Уральска
Сегодня, 04:45
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Сегодня, 04:45Сегодня, 04:45
165Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Труп мужчины обнаружили в центре Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Сообщение о том, что на территории завода лежит человек, поступило в полицию 10 апреля. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили труп мужчины европейской внешности. Погибшему около 40 лет.
"На теле имеются видимые телесные повреждения", – сказал начальник Абайского отдела полиции Аслан Айтмуханов.
Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Обстоятельства смерти мужчины выясняются.
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