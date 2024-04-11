Труп обнаружили в центре Уральска

Труп мужчины обнаружили в центре Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Сообщение о том, что на территории завода лежит человек, поступило в полицию 10 апреля. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили труп мужчины европейской внешности. Погибшему около 40 лет.

"На теле имеются видимые телесные повреждения", – сказал начальник Абайского отдела полиции Аслан Айтмуханов.

Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Обстоятельства смерти мужчины выясняются.