Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО

Фото: el.kz

В соцсетях появилось видео, в котором сообщается, что в селе Новоишимское возле здания полиции района Габита Мусрепова в СКО висит мёртвый человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, погибшему было 56 лет. Видимых признаков насильственной смерти нет.

"По камерам видеонаблюдения установлено, что мужчина пытался пересечь проезжую часть улицы по направлению к административному зданию №2 районного отдела полиции. Далее самостоятельно прошёл на территорию здания, где впоследствии и было обнаружено его тело", — сообщили в пресс-службе департамента.

Отмечается, что территория не охраняется и находится в 100 метрах от основного здания полиции.

Полицейские начали досудебное расследование. Проводятся экспертизы и необходимые следственные действия. Кроме того, назначена служебная проверка.