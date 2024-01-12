Более 900 охранников уволили из школ Туркестанской области

Прокуратурой Туркестанской области установлены факты не выплаты положенной компенсации в связи с потерей работы охранникам среднеобразовательных школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

Приказом министра образования и науки Республики Казахстан объекты осуществляющие деятельность в сфере образования отнесены к объектам уязвимым в террористическом отношении, после чего их охрана передана частным охранным агентствам.

"В связи с правовыми изменениями отделами образовании расторгнуты трудовые договора с 1 473 охранниками в одностороннем порядке. Однако работодатель, нарушив требования трудового законодательства, не произвел соответствующие компенсационные выплаты 934 работникам", - говорится в сообщении.

В результате, принятыми мерами обеспечено перечисление компенсации в размере средней заработной платы на общую сумму 115 млн тенге.