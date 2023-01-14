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МВД РК Вчера, 18:56
413
Вчера, 18:56
413
Фото: МВД РК

Трубы стоимостью 11 миллионов тенге украли в Жезказгане

С территории строящегося объекта в Жезказгане украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге,  передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о краже на стройке в черте города в управление полиции города поступило 12 января. 

"Сотрудники отдела криминальной полиции Жезказгана установили двоих не работающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб. Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты", —  сообщили в полиции.

В ведомстве также отметили, что расследование продолжается. 

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#кража #полиция
BaigeNews.kz
Вчера, 18:56
413
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