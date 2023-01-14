Лента новостей
- Федерацию спортивного программирования создали в Казахстане 00:15 85
- Часть Алматы осталась без воды из-за коммунальной аварии 14.01.2023 197
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 450
- Жуткое ДТП на трассе в области Абай: погибли два человека 14.01.2023 361
- Подтопление дороги ликвидировали в Алматы 14.01.2023 257
- Фестиваль венской классики стартовал в столице 14.01.2023 309
- Газовый баллон взорвался в Туркестанской области. Погибла женщина 14.01.2023 310
- Шавката Рахмонова назвали самым совершенным бойцом UFC 14.01.2023 294
- В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение 14.01.2023 401
- Третье поражение подряд: "Барыс" уступил "Нефтехимику" 14.01.2023 283
- Умерла Инна Чурикова 14.01.2023 885
- Трубы стоимостью 11 миллионов тенге украли в Жезказгане 14.01.2023 413
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 473
- Оружие и наркотики обнаружили полицейские в одной из квартир Талдыкоргана 14.01.2023 405
- Жителей столицы предпредили об опасности снега и сосулек на крышах 14.01.2023 377
- Илон Маск посоветовал людям проводить меньше времени в соцсетях 14.01.2023 488
- Водителя арестовали за неповиновение карагандинским полицейским 14.01.2023 389
- Частично обрушился газоход на ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" 14.01.2023 417
- Андрей Лукин снова станет сенатором 14.01.2023 841
- Собака не позволила особо крупной партии наркотиков попасть в Алматы 14.01.2023 463
- Сериал, в котором снимался Imanbek, вышел на экраны 14.01.2023 666
- Тело утонувшего водителя отыскали водолазы подо льдом Алаколя 14.01.2023 671
- Около 800 авто застряло в непогоду между столицей и Павлодарской областью 14.01.2023 429
- "Свежая кровь". Что говорят о выборах в Сенат депутаты столичного маслихата 14.01.2023 628
- Инвесторов из Японии хотят привлечь в Казахстан 14.01.2023 570
- ЦИК опубликовал предварительные итоги голосования на выборах в Сенат 14.01.2023 1013
- Выборы в Сенат: в Астане приступили к подсчёту голосов 14.01.2023 772
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 11026
- В Казахстане начались выборы в Сенат 14.01.2023 556
- Выборы в Сенат: как регистрируются на голосование в разных регионах 14.01.2023 519
- За сутки коронавирусом в стране заразились 111 человек 14.01.2023 534
- Казахстанские фигуристы станцевали на льду Универсиады-2023 14.01.2023 890
- В Казахстане стартуют выборы в Сенат 14.01.2023 505
- В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 14.01.2023 558
- "Кабинет налогоплательщика" не будет доступен два дня 14.01.2023 569
- Услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали сразу на 17% 14.01.2023 586
- Цены на обувь могут вырасти из-за DataMatrix 14.01.2023 617
- Двое без сознания: Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на СТО в Актау 14.01.2023 605
- Землетрясение произошло в 226 км от Алматы 14.01.2023 885
- Сборная Казахстана по хоккею катком проехалась по Венгрии на Универсиаде-2023 14.01.2023 712
- Узбекистан приостановил автобусное сообщение с Казахстаном 14.01.2023 703
- 4,6 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто, разыгрываемое в конкурсе 14.01.2023 576
- Солдат-срочник из Кызылорды попал в психбольницу 14.01.2023 836
- Самый масштабный урок домбры в попал в Книгу рекордов Гиннеса 14.01.2023 657
- Маракуйю на аквапонике вырастила павлодарская школьница 13.01.2023 811
- Места для крещенских купаний определили в Астане 13.01.2023 1335
- Почему уникальный музей энергии будущего в Астане работает только три дня в неделю 13.01.2023 672
- Планы развития информационной политики озвучили на заседании коллегии МИОР РК 13.01.2023 593
- Часть улиц перекроют в Алматы 15-19 января 13.01.2023 742
- Токаев принял участие в саммите "Голос глобального Юга" 13.01.2023 668
- В каком из городов Казахстана дешевле сходить в кино 13.01.2023 612
- Прямые рейсы из Баку в Астану и Алматы откроет азербайджанская авиакомпания 13.01.2023 694
- Схроны с оружием, украденным в ДП Жамбылской области, нашли в Таразе 13.01.2023 730
- Число бедных выросло в Казахстане 13.01.2023 753
- Нарколабораторию ликвидировали в ходе спецоперации в Алматинской области 13.01.2023 670
- Какой будет погода в Казахстане на выходных 13.01.2023 807
- Сборная Казахстана стартовала с победы на Универсиаде в США 13.01.2023 735
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 1349
- Боеприпасами незаконно торговали в магазине в Туркестанской области 13.01.2023 663
- Платежи в цифровом тенге внедрят в 2023 году. Как это будет? 13.01.2023 697
- Коммунальные службы Алматы перевели в усиленный режим 13.01.2023 660
- Казахская диаспора установит еще одну "юрту несокрушимости" в Украине 13.01.2023 716
- Подписан указ о прекращении полномочий сенатора Лукина 13.01.2023 784
- Цены на мясо выросли на 16 процентов в Казахстане 13.01.2023 715
- В Казахстане наблюдается рост регистрации случаев ВИЧ-инфекции 13.01.2023 821
- Более шести тысяч молодых казахстанцев подорвали психическое здоровье употреблением наркотиков 13.01.2023 638
- Учиться никогда не поздно: более 50 пенсионеров поступили в "Серебряный университет" в Павлодаре 13.01.2023 766
- В Павлодаре произошла авария на водопроводе 13.01.2023 615
- Пик инфляции ожидаем в феврале – Нацбанк 13.01.2023 601
- Охрана репродуктивного здоровья подростков - один из пунктов Концепции молодёжной политики в РК 13.01.2023 1245
- Процедура банкротства: что нужно знать о нововведении 13.01.2023 670
- Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 13.01.2023 763
- Шесть человек погибли из-за отравления угарным газом за сутки в Казахстане 13.01.2023 625
- В TikTok и Instagram появились фейки о процедуре банкротства - Минфин РК 13.01.2023 669
- Молодёжные ресурсные центры должны открыться во всех регионах - Дархан Кыдырали 13.01.2023 830
- Кто не успел, тот не опоздал - срок оформления ОГПО на иностранные авто продлён до 1 июля 13.01.2023 811
- Елена Рыбакина остановилась в шаге от первого титула WTA в парном разряде 13.01.2023 561
- Чиновник похитил 50 млн тенге, выделенные на строительство жилого дома в Щучинске 13.01.2023 765
- Из-за утраты закона о Елбасы в Казахстане будут менять ещё 20 законов 13.01.2023 844
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 2076
Вчера, 18:56
413
413Фото: МВД РК
Трубы стоимостью 11 миллионов тенге украли в Жезказгане
С территории строящегося объекта в Жезказгане украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Сообщение о краже на стройке в черте города в управление полиции города поступило 12 января.
"Сотрудники отдела криминальной полиции Жезказгана установили двоих не работающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб. Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты", — сообщили в полиции.
В ведомстве также отметили, что расследование продолжается.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 435
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 473
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 11002
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 1349
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 2076
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен - министр юстиции 13.01.2023 2401
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 8755
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 4670
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 16119
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 7445
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1012
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 1785
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1291
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 1673
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 23943
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 6955
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1126
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3437
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1463
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 1901
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 8720
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8317
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 6608
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3423
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3595
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 3707
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5625
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 1881
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2182
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 2942
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 52783
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3041
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4371
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 1792
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2269
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 2896
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 2987
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 6368
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 8774
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 2499
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2347
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 13443
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 4530
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 2961
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 2479
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5101
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 8766
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 38478
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 43198
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3174
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3072
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 2928
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 2843
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 2560
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 3903
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3264
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 115237
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45343
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 63622
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3097
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 14643
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 8744
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3302
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 3676
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48023
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 26913
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 3838
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 3854
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22193
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 3556
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 9507
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 49166
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 18680
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 4968
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 7159
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 4707
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 5821
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 7077
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 9905
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 5464
-
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 860
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 810
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 821
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 821
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 899
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 937
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1181
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1061
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 990
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1031
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1178
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3529
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 1698
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 1646
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 2523
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2232
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2273
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2156
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2383
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 2754
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3217
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 4940
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 4972
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 4961
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3361
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3251
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3488
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 3458
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3351
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3599
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4379
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4155
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 4674
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 4550
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4442
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5360
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5400
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 5775
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6209
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6039
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6398
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6234
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6399
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 6910
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7033
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7346
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7404
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7070
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 7625
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7313
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7351
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7248
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 7530
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 7853
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 7542
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 7789
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 7817
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 7937
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 7985
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 8572
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 8858
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 8686
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9062
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 8742
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 8825
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 8779
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 8656
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9110
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9397
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9033
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 27367
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 9490
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 9188
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 9226
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 14575
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 10071
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 18351
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 16171
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 16261
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 17005