Трубы стоимостью 11 миллионов тенге украли в Жезказгане

Фото: МВД РК

С территории строящегося объекта в Жезказгане украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о краже на стройке в черте города в управление полиции города поступило 12 января.

"Сотрудники отдела криминальной полиции Жезказгана установили двоих не работающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб. Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты", — сообщили в полиции.

В ведомстве также отметили, что расследование продолжается.