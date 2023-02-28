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  • Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанае
polisia.kz Сегодня, 14:24
326
Сегодня, 14:24
326
Фото: polisia.kz

Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанае

В одном из вузов города Костанай произошло задымление аудитории. Учащихся эвакуировали из здания, передает BaigeNews.kz. Однако есть пострадавшие, сообщили в Polisiа.kz. 

"Как выяснили полицейские, задымление произошло в одном из кабинетов в здании КРУ имени А.Байтурсынова, расположенного на улице Тауелсиздик. Жертв нет. Трое студентов отравились угарным газом, проводится эвакуация остальных учащихся", - говорится в сообщении.

Предварительная причина задымления выясняется.

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#Отравление #студенты #вуз #костанай
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:24
326
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