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КНБ РК Сегодня, 19:32
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Фото: КНБ РК

Трое россиян попытались незаконно пересечь казахстанскую границу

Казахстанские пограничники отделения "Тобыл" в Костанайской области задержали троих граждан Российской Федерации. Мужчины пытались пересечь границу в обход пропускного пукнта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне",  — заявили в ведомстве.

В пограничной службе напоминают, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме для надёжного обеспечения пограничной безопасности Казахстана.

В Российской Федерации 21 сентября  объявлена частичная мобилизация

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Журналист
Сегодня, 19:32
401
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