Трое россиян попытались незаконно пересечь казахстанскую границу

Фото: КНБ РК

Казахстанские пограничники отделения "Тобыл" в Костанайской области задержали троих граждан Российской Федерации. Мужчины пытались пересечь границу в обход пропускного пукнта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне", — заявили в ведомстве.

В пограничной службе напоминают, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме для надёжного обеспечения пограничной безопасности Казахстана.

В Российской Федерации 21 сентября объявлена частичная мобилизация