Трое подростков пропали в области Жетысу

Трёх пропавших без вести подростков разыскивают полицейские в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все исчезнувшие - жители Каратальского района.

Розыскные группы из сотрудников областного департамента и районной полиции работают в трёх регионах – Талдыкоргане, Алматы и Алматинской области.

15-летняя Акерке Жолдасова пропала без вести 6 сентября. Предположительно, что школьница ушла с 16-летним Амиром Тергеуовым.

17-летний Мукан Кенжебек исчез 8 сентября.

Розыскные мероприятия находятся на особом контроле областного Управления криминальной полиции.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, просят звонить по телефонам: 8-7282 608-008, 705-110-5557 или 102.