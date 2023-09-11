Трое подростков пропали в области Жетысу
Сегодня, 21:08
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Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
156Фото: polisia.kz
Трёх пропавших без вести подростков разыскивают полицейские в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Все исчезнувшие - жители Каратальского района.
Розыскные группы из сотрудников областного департамента и районной полиции работают в трёх регионах – Талдыкоргане, Алматы и Алматинской области.
15-летняя Акерке Жолдасова пропала без вести 6 сентября. Предположительно, что школьница ушла с 16-летним Амиром Тергеуовым.
17-летний Мукан Кенжебек исчез 8 сентября.
Розыскные мероприятия находятся на особом контроле областного Управления криминальной полиции.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, просят звонить по телефонам: 8-7282 608-008, 705-110-5557 или 102.
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