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Трое подростков пропали в области Жетысу

Сегодня, 21:08
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: polisia.kz

Трёх пропавших без вести подростков разыскивают полицейские в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все исчезнувшие - жители Каратальского района.

Розыскные группы из сотрудников областного департамента и районной полиции работают в трёх регионах – Талдыкоргане, Алматы и Алматинской области.

15-летняя Акерке Жолдасова пропала без вести 6 сентября. Предположительно, что школьница ушла с 16-летним Амиром Тергеуовым. 

17-летний Мукан Кенжебек исчез 8 сентября.

Розыскные мероприятия находятся на особом контроле областного Управления криминальной полиции.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, просят звонить по телефонам: 8-7282 608-008, 705-110-5557 или 102.

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