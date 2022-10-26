open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области
ДЧС Алматинской области Сегодня, 16:23
180
Фото: ДЧС Алматинской области

Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области

Трое юных жителей ушли на пикник и пропали на сутки в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz

О случившемся 25 октября в 22:45 на пульт ДЧС сообщили родители детей.

Старшему из потерявшихся жителей села Басагаш талгарского района  - 13 лет, младшему  - шесть.

"В селе Бесагаш потерялись трое несовершеннолетних детей 2009, 2011 и 2016 годов рождения. 25 октября в 10:00 они вышли из дома на пикник в сторону гор и не вернулись", - сообщили спасатели. 

Поиски проводились силами ДЧС, РОСО Алматы, полицейскими, сотрудниками местных исполнительных органов и местными жителями.

"26 октября в 9:10 жители нашли детей в 12 километрах от села в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону ГК "Табаган". По словам детей, они переночевали на одной из дач общества "Родник" и рано утром отправились дальше. В медицинской помощи несовершеннолетние не нуждались", - уточнили спасатели. 

В поисках были задействованы 12 сотрудников и три единицы техники ДЧС, шесть спасателей, кинологический расчёт РОСО Алматы, семь человек и три единицы техники местных исполнительных органов, 26 местных жителей, 63 полицейских и 10 единиц техники ДП.
  
26 октября в горных районах Алматинской области действует штормовое предупреждение РГП "Казгидромет" - ожидается дождь, снег, туман, порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дети #Алматинская область #ДЧС #происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:23
180
Поделитесь:
Наверх