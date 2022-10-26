Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Трое юных жителей ушли на пикник и пропали на сутки в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся 25 октября в 22:45 на пульт ДЧС сообщили родители детей.

Старшему из потерявшихся жителей села Басагаш талгарского района - 13 лет, младшему - шесть.

"В селе Бесагаш потерялись трое несовершеннолетних детей 2009, 2011 и 2016 годов рождения. 25 октября в 10:00 они вышли из дома на пикник в сторону гор и не вернулись", - сообщили спасатели.

Поиски проводились силами ДЧС, РОСО Алматы, полицейскими, сотрудниками местных исполнительных органов и местными жителями.

"26 октября в 9:10 жители нашли детей в 12 километрах от села в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону ГК "Табаган". По словам детей, они переночевали на одной из дач общества "Родник" и рано утром отправились дальше. В медицинской помощи несовершеннолетние не нуждались", - уточнили спасатели.

В поисках были задействованы 12 сотрудников и три единицы техники ДЧС, шесть спасателей, кинологический расчёт РОСО Алматы, семь человек и три единицы техники местных исполнительных органов, 26 местных жителей, 63 полицейских и 10 единиц техники ДП.



26 октября в горных районах Алматинской области действует штормовое предупреждение РГП "Казгидромет" - ожидается дождь, снег, туман, порывы ветра 15-20 метров в секунду.