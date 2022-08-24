Тринадцатилетний казахстанец намерен претендовать на литературную премию

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Тринадцатилетний казахстанец подал заявку на участие в конкурсе на литературную премию "Айбоз". Об этом рассказал директор Национальной государственной книжной палаты Адиль Койтанов, передаёт BaigeNews.kz.

В июне этого года министр культуры и спорта Даурен Абаев, встретившись с представителями интеллигенции, поэтами и журналистами, объявил о присуждении национальной литературной премии "Айбоз". Её особенность в том, что на конкурс принимаются только новые произведения, которые нигде ранее не публиковались. За два месяца уже поступило около 150 заявок.

"Спрос большой, люди звонят каждый день. Некоторые авторы сдают по четыре-пять работ разных жанров. Есть интерес. Много вопросов о том, есть ли возрастные ограничения. Такого нет. Например, недавно тринадцатилетний мальчик спросил, можно ли ему участвовать. Конечно. Кроме того, в конкурсе принимают участие лауреаты Государственной премии. Ограничений нет", - рассказал Адиль Койтанов.

Премия присуждается по номинациям: "Лучшая проза"; "Лучшая поэзия"; "Лучшая драма"; "Лучший перевод"; "Лучшая детская литература"; "Лучший комикс" и "Лучшая книга". Победителю в каждой номинации назначена премия в размере пяти миллионов тенге.

Заявки на конкурс принимаются до 1 октября 2022. Премия будет вручена победителям в конце года.









