Триллионы тенге требуются на развитие водных ресурсов в Казахстане

На брифинге в правительстве министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил, что на проведение всех работ по реконструкции водохранилищ, системы орошения, цифровизации и внедрению водосберегающих технологий требуется около двух триллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"С местными исполнительными органами мы должны разработать план. На сегодняшний день есть комплексный план, который мы утвердили с исполнительным органом. На проведение всех работ, которые мы согласовали с акиматами, а это не только водохранилища, но и ирригационная система, цифровизация и водосберегающие технологии, требуется порядка двух триллионов тенге", - сказал министр.

По его словам, есть специальный перечень, утвержденный постановлением правительства, куда входит 80 водохранилищ. Они являются стратегическими объектами, поэтому находятся на особом контроле.

В 2024 году из республиканского бюджета министерству выделили 1,5 миллиарда тенге на инспекцию 40 водохранилищ.