  • 27 Сентября, 04:01
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Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО

Вчера, 20:36
АВТОР
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t.me/EcologyofQazaqstan Вчера, 20:36
Вчера, 20:36
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Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

В ЗКО готовятся к промышленному истреблению сайги. Мясо будут перерабатывать на трёх местных заводах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Предприятия готовы к разделке, переработке и хранению сайгачатины. Для регулирования численности животных в степях будут работать специальные бригады под контролем сотрудников Охотзоопрома. Под отстрел попадут 200 тысяч голов. Самое ценное - рога - планируют маркировать и хранить до 2025 года.

В следующем году истекает запрет на продажу сайги. Мясо будут проверять на наличие болезней и инфекций. 

"Этим будет заниматься Охотзоопром посредством найма на эти работы охотников из числа местных жителей. Отлов будет производиться методом Караева. Это большая сетка, туда загоняют всех сайгаков", - сказал руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов.  

Мясо сайги будут продавать в виде тушек на рынках. Позже рассмотрят вопрос о производстве консервной продукции.

По словам, заместителя руководителя Управления сельского хозяйства области Рустема Зулкашева, в смену предприятия готовы принять до 1 000 голов. 

"Готовы принять на переработку тушек сайгаков на убой три предприятия. За смену 1 000 голов, за две смены - 2 000 голов, в течение 30 дней - 60 тысяч, в течение двух месяцев - 120 тысяч в сумеем забить", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сайгаки вытоптали пастбища в Западно-Казахстанской области, пострадало 1 300 крестьянских хозяйств, уничтожены посевы в Акмолинской, Актюбинской и других областях.

Мораторий на отстрел сайгаков действует в Казахстане до 2024 года. На сегодня в стране насчитывается около трёх миллионов степных антилоп.

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