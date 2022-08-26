Три урока по 35 минут будут заниматься казахстанские первоклашки в сентябре

Сколько времени будут длиться уроки у первоклассников Казахстана, BaigeNews.kz сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана.

"В первых классах осуществляется "ступенчатый" режим учебных занятий: в сентябре – три урока по 35 минут, с октября – по 45 минут с проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с санитарными правилами", – рассказали в ведомстве.