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  • Три урока по 35 минут будут заниматься казахстанские первоклашки в сентябре
finance.kz Сегодня, 16:12
215
Фото: finance.kz

Три урока по 35 минут будут заниматься казахстанские первоклашки в сентябре

Сколько времени будут длиться уроки у первоклассников Казахстана, BaigeNews.kz сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана.

"В первых классах осуществляется "ступенчатый" режим учебных занятий: в сентябре – три урока по 35 минут, с октября – по 45 минут с проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с санитарными правилами", – рассказали в ведомстве.

Для учеников 2–12 классов продолжительность урока составит 45 минут.

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#школа #первоклассник #Министерство просвещения
Сегодня, 16:12
215
Журналист

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