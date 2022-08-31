Три тысячи ваучеров для подготовки специалистов в частных IT-школах выделят в Казахстане

Фото: astanahub.com

1 сентября стартует прием заявок от частных IT-школ на получение до трёх тысяч ваучеров для подготовки казахстанских специалистов в рамках программы финансирования обучения ІT-специальностям Tech Ordа, запущенной Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и международным технопарком IT-стартапов Astana Hub, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Astana Hub.

По итогам первого потока программы Tech Ordа в 2021 году профинансировано 13 частных IT-школ для обучения ста студентов. Сумма финансирования на каждого студента составила до 600 тысяч тенге.

В этом году аналогичную сумму для обучения IT-специальностям получат уже три тысячи казахстанцев. До 2025 года по программе Tech Orda планируется обучить в IT-школах 20 тысяч студентов.

"Благодаря программе Tech Orda у казахстанцев есть уникальная возможность получить качественное бесплатное IT-образование в частных школах программирования. Нам необходимо взращивать IT-таланты, усиливать казахстанский сектор инноваций. Нашей стране нужны молодые, креативные, мотивированные специалисты. Реализация программы окажет мультипликативный эффект в виде качественных проектов в будущем", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Для участия в программе IT-школам необходимо:

Стать участником Astana Hub в соответствии с п.17 Перечня приоритетных видов деятельности в области ИКТ. Статус предоставляет IT-школе освобождение от налогов и ряд других преимуществ.

Пройти процесс аккредитации школы и курсов через независимую комиссию, при этом ключевыми критериями являются продолжительность курса более 6 месяцев, обучение граждан РК в возрасте от 18 до 45 лет.

По итогам аккредитации самостоятельно осуществить набор студентов, желающих пройти обучение по IT-специальностям.

С дополнительной информацией по участию в программе Tech Orda можно ознакомиться на официальном сайте технопарка.