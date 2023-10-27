Три трассы в Акмолинской области обеспечат Интернетом - Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин назвал трассы в Акмолинской области, которые в ближайшем будущем обеспечат Интернетом, передаёт BaigeNews.kz.

Речь об этом шла на совещании по цифровизации с участием акима Акмолинской области Марата Ахметжанова.

"До 2027 года автомагистрали "Астана-Кокшетау", "Астана-Ерейментау", "Астана-Аршалы" будут обеспечены Интернетом", - сказал Мусин.

В 2024 году в регионе начнётся внедрение "пилота" по обеспечению высокоскоростного Интернета в школах.

Напомним, ускорить темпы цифровизации образовательного процесса призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.