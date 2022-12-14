Три недели сидит на мели судно с рыбой в Атырау

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В Атырау в ледяном плену оказался корабль, гружённый семью тоннами рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Он возвращался с ловли в море и, не доплыв всего шесть километров, сел на мель. Ждали притока воды, но тут в регион пришли морозы. Судно уже три недели обездвижено и, вероятно, сможет добраться до берега только весной.

Застрявшее судно принадлежит предприятию, которое занимается ловлей рыбы в море. Судно охраняют круглосуточно. Работники предприятия по несколько часов колют лёд вокруг корабля, а ночью вода снова замерзает.

"Каждое утро мы колем лёд вокруг корабля, иначе корпус может треснуть. Бывает, ночью приходим. В те дни толщина льда была пять сантиметров, сегодня три. Мороз немного отступает", - говорит капитан корабля Иван Павлов.

Предприниматели не раз жаловались на мелководье и просили провести очистку устьев. Однако власти заявляют, что денег на работы по углублению дна каналов в областном бюджете нет.

"По реке Жайык нужно около семи миллиардов, по реке Кигач – почти 11 миллиардов тенге. По этому вопросу мы направили запросы в соответствующие органы, в профильное министерство", - говорит руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы.